Z nowego BMW pozostały strzępy. Kupił je dzień przed wypadkiem

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Trzej mężczyźni podróżujący samochodem marki BMW trafili do szpitala po tym, jak samochód dachował w miejscowości Chrusty (pow. łukowski). Jak się okazało, przyczyną była nie tylko nadmierna prędkość, ale również stan trzeźwości kierowcy. Auto kupione zostało zaledwie dzień wcześniej.

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wrak samochodu leżący na boku
Wrak rozbitego w Chrustach BMWKPP Łukówmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Trzech mężczyzn trafiło do szpitala po dachowaniu BMW w miejscowości Chrusty, przyczyną była między innymi nietrzeźwość kierowcy.
  • Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, kierowca miał dwa promile alkoholu i dzień wcześniej kupił auto.
  • Sprawa zostanie skierowana do sądu, a policja ponownie przypomina o zagrożeniu związanym z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu.
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Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 7. rano. Jak informuje łukowska policja, samochód, którym poruszało się trzech mężczyzn nieoczekiwanie zjechał z drogi i dachował.

Wszyscy obecni w aucie odnieśli obrażenia. Zostali przewiezieni do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze, jedną z przyczyn zdarzenia była nadmierna prędkość, w jaką wprowadził auto kierujący nim 35-latek.

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Niedostosowanie prędkości to jednak nie wszystko. W organizmie kierowcy stwierdzono bowiem dwa promile alkoholu. Jak zasugerowała policja, mężczyzna najprawdopodobniej "świętował" zakup auta - pojazd został bowiem nabyty zaledwie dzień wcześniej.

Sprawa wypadku ma trafić do sądu. 35-letniemu mężczyźnie grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet kilkuletnia kara pozbawienia wolności.

W wydanym komunikacie policja po raz kolejny apeluje o niewsiadanie "za kółko" po spożyciu alkoholu. "Powoduje wydłużenie zdolności oceny sytuacji i czasu reakcji. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu" - czytamy w oświadczeniu.

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