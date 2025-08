W sześciu przypadkach śledczy ustalili, że osoby zmarły w wyniku utonięcia, a do ich śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

- Sekcja zwłok odbyła się, ale nie znamy jej wyników. Dotychczas nie udało się ustalić tożsamości osób - dodała. Śledczy sprawdzają m.in. czy mogą to być ciała migrantów, którzy chcieli się przedostać do Polski z Białorusi.

W środę w rzece Bug w miejscowości Kuzawka (gm. Hanna, woj. lubelskie) służby odnalazły dwa ciała, z których jedno unosiło się na wodzie, a drugie znajdowało się w wysokiej trawie przy brzegu. To dziewiąte i dziesiąte zwłoki, odnalezione od początku roku w lubelskim odcinku Bugu.

Lubelskie. Prawie 1000 prób nielegalnego przedostania się do Polski w 2025 roku

Mł. chor. Paweł Smyk z zespołu prasowego Nadbużańskiego Oddziału SG poinformował, że od początku roku ponad 950 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. W całym 2024 r. było to ok. 450 cudzoziemców.