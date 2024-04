Celnicy nie dali wiary kobiecie przekraczającej w Terespolu polską granicę, w której bagażu ujawniono nietypowe kamienie. Twierdziła, że to ozdoba do akwarium, którą dostała od córki. Tymczasem specjalistyczne badania wykazały, że to niezwykle cenny i rzadki minerał, który występuje tylko w jednym miejscu na świecie.