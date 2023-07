Wystarczy chwila nieuwagi na plaży. Policja apeluje

W sobotę w zamojskiej policji funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od dwóch kobiet, które przebywały nad zalewem. Obie postanowiły wejść do wody zostawiając swoje rzeczy na leżakach . Po około 20 minutach zorientowały się, że ktoś ukradł ich torebki .

Odeszły na 20 minut. Zostały bez torebek

25-latka straciła 120 złotych, dokumenty, kartę płatniczą, klucze do samochodu i mieszkania, oraz markową torebkę wartą 3,5 tys. zł. Dodatkowo skradziono jej okulary, markowy portfel, a nawet ubranka jej kilkuletniego dziecka .

"Policjanci natychmiast zaczęli działać. W Straży Miejskiej obejrzeli monitoring. Kamery zarejestrowały mężczyznę, który wykorzystując nieobecność kobiet podszedł do leżaków, na których pozostawiły rzeczy, zabrał je i odjechał rowerem" - przekazała w komunikacie KMP w Zamościu.

45-latek kradł markowe torebki. Został zatrzymany

W poniedziałek 45-latkowi został przedstawiony zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do do winy. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.