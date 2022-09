Wypadek pod Hrubieszowem. Ciągnik przygniótł rolnika

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk WIADOMOŚCI LOKALNE

48-latek został przygnieciony przez ciągnik w miejscowości Matcze (woj. lubelskie) i trafił do szpitala. Wstępne ustalenia policji wskazują, że w trakcie jazdy od pojazdu odpiął się wózek, mężczyzna obrócił się by to sprawdzić, stracił panowanie nad maszyną i zjechał na pobocze, zahaczając o krawężnik, co doprowadziło do przewrócenia się ciągnika. Obok kierowcy siedziała jego 40-letnia partnerka, która nie doznała poważniejszych obrażeń. Kobieta była pijana.

Zdjęcie Ciągnik rolniczy przygniótł kierowcę / Policja Lubelska / materiały prasowe