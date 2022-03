Wypadek autokaru z uchodźcami z Ukrainy. Sześć osób trafiło do szpitala

Oprac.: Magdalena Raducha WIADOMOŚCI LOKALNE

Do wypadku autokaru przewożącego uchodźców z Ukrainy doszło w czwartek rano na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki (woj. lubelskie). Autobus z 73 osobami zjechał do przydrożnego rowu, a następnie przewrócił się. Sześć osób zostało przewiezionych do szpitala na badania. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

Zdjęcie Wypadek autokaru z uchodźcami w okolicach Świdnika (woj. lubelskie) / Lubelska Policja / Policja