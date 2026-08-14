Wykryto bakterie w wodzie. Sanepid ostrzega, "nie do spożycia"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Tucznej (woj. lubelskie) nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków czy mycia - alarmuje sanepid. Badania potwierdziły obecność bakterii z grupy coli i bakterie Escherichia coli. Gmina zorganizowała punkty, w których mieszkańcy mogą odebrać wodę butelkowaną.

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Ręce napełniają plastikowe butelki wodą z kranu zamontowanego na ciężarówce
Woda z wodociągu w Tucznej nie nadaje się do spożycia. Sanepid alarmuje, zdj. ilustracyjneNewsLubuskiEast News

W skrócie

  • Sanepid potwierdził obecność bakterii z grupy coli oraz Escherichia coli w wodzie z wodociągu w Tucznej.
  • Zanieczyszczona woda nie nadaje się do spożycia, przygotowania posiłków, mycia ani innych codziennych czynności.
  • Gmina Tuczna rozdała mieszkańcom wodę butelkowaną i wyznaczyła punkty wydawania w różnych miejscowościach.
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W wydanym komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej przekazała, że badania jakości przeprowadzono w wodzie pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tuczna.

Wspomniane ujęcie wody zaopatruje miejscowości Tuczna, Dąbrowica Duża, Choroszczynka, Bokinka Królewska, które łącznie zamieszkuje 1399 osób.

Lubelskie. Sanepid ostrzega kilka miejscowości, woda niezdatna do picia

W wodociągu stwierdzono bakterie grupy coli, a także bakterie Escherichia coli. "Woda z powyższego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi" - alarmuje sanepid.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do: picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

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"Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych" - dodano. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Gmina rozdaje wodę pitną mieszkańcom. Zorganizowano kilka punktów

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej nadmieniła też, że administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych i zapewnienia zastępczego źródła wody pitnej.

Gmina Tuczna przekazała w mediach społecznościowych, że mieszkańcom jest zapewniana woda butelkowana. Punkty wydawania wody zorganizowano w świetlicach wiejskich w Bokince Królewskiej, Dąbrowicy Dużej i Choroszczynce, a także w Spółdzielni Socjalnej "Wspólna Chata" w Tucznej.

Woda nadająca się do spożycia przez ludzi i zwierzęta będzie wydawana codziennie - w piątek, sobotę i niedzielę - od godz. 15 do godz. 18.

Wyznaczono również punkty poboru wody do celów bytowych, które znajdują się w świetlicy wiejskiej w Żukach i Wólce Zabłockiej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Międzyleś.

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