Wybuch w Przewodowie. Śledczy wykluczają wystrzelenie pocisku z Rosji

Pocisk S 300 ma zasięg liczący od 75 do 90 km, a zdaniem śledczych "wówczas pozycje rosyjskie były w takim miejscu, z którego żadna rosyjska rakieta do Przewodowa by nie doleciała". Wykluczono również możliwość wystrzelenia pocisku z terytorium Białorusi, na co zdaniem ekspertów wskazuje zbyt duża odległość od miejsca składowania takich rakiet oraz fakt, że Federacja Rosyjska pocisków tego typu tam nie posiada.