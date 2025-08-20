W skrócie W Osinach doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który najprawdopodobniej jest wojskowym dronem.

Eksplozja była na tyle silna, że uszkodziła okna w okolicznych domach, jednak nikt nie ucierpiał.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, a miejsce badają eksperci i służby wojskowe.

Nad ranem policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach na Lubelszczyźnie. Okazało się, że na pole kukurydzy runął niezidentyfikowany obiekt. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle silna, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.

Osiny. Niezidentyfikowany obiekt eksplodował. Jest wstępna opinia prokuratury

Na konferencji prasowej prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz przekazał, że ustalenia z udziałem biegłego z zakresu badania wybuchów wskazują, że "najprawdopodobniej znaleziony obiekt jest dronem wojskowym".

- Najprawdopodobniej do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych - dodał prokurator. Jednocześnie podkreślił, że "nie są w stanie obecnie wykazać, o jakie materiały chodzi".

Prokurator Trusiewicz zastrzegł, że są to wstępne ustalenia, a incydent będzie dalej weryfikowany. - Na miejsce jedzie biegły wojskowy, który będzie te okoliczności potwierdzał - dodał.

- Wstępnie możemy wykluczyć, że był to dron cywilny i możemy wykluczyć, że był to dron przemytniczy - mówił prokurator. Jednocześnie dodał, że obecnie nie ma informacji, z jakiego kraju mógł być obiekt.

Eksplozja obiektu w Osinach. Do pomocy może włączyć się WOT

Prokurator okręgowy nadmienił też, że jest możliwość, iż na miejsce zdarzenia przyjedzie Wojsko Obrony Terytorialnej i "prawdopodobnie (służby - red.) skorzystają" z pomocy żołnierzy, żeby dokładnie przeszukać teren.

Osiny. Obiekt uderzył w pole kukurydzy, na miejscu pracuje wojsko INTERIA.PL

Prok. Trusiewicz pytany o to, czy obiekt eksplodował w powietrzu czy po uderzeniu w ziemię, podkreślił, że to również jest przedmiotem analizy. - W pobliżu lotu dronu znajdują się linie energetyczne. Istnieje możliwość, że doszło do ich dotknięcia - dodał.

Ponadto prokurator przekazał, że śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Za popełnienie takiego czynu grozi do 10 lat więzienia.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że "po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi".

