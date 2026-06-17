W skrócie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty pod zarzutem przekroczenia uprawnień oraz ustawiania zamówień publicznych.

Przeprowadzono przeszukania w siedzibach Kuratorium Oświaty i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczając dokumenty, urządzenia elektroniczne i korespondencję powiązaną z postępowaniem.

Postępowanie jest rozwojowe; we wcześniejszych działaniach śledczy zatrzymali także siedem osób, w tym zastępczynię prezydenta Lublina oraz pracowników Urzędu Miasta.

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Na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali kuratora oświaty w Lublinie. Jak przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z PK, sprawa dotyczy podejrzeń związanych z nieprawidłowościami przy zamówieniach publicznych.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut przekroczenia uprawnień oraz wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Podejrzany został objęty środkami zapobiegawczymi w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru policji. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

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W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze przeszukali kilka lokalizacji, w tym siedziby Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczono dokumentację dotyczącą wybranych zamówień publicznych realizowanych dla obu instytucji.

Śledczy przejęli również urządzenia elektroniczne, korespondencję oraz inne materiały mogące mieć znaczenie dla postępowania. Czynności te mają służyć dalszemu wyjaśnieniu mechanizmu ewentualnych nieprawidłowości.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że sprawa dotyczy podejrzeń przekroczenia uprawnień, ustawiania zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Jak wskazują śledczy, "ustalone osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów", co miało gwarantować wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.

Prokuratura podkreśla, że postępowanie ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych działań procesowych.

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Obecne zatrzymanie jest drugą realizacją procesową w tym postępowaniu przygotowawczym. Wcześniej, 14 stycznia 2026 roku, funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób, w tym zastępczynię prezydenta Lublin, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin, a także przedsiębiorców z branży eventowej.

Wobec dwóch urzędników, w tym zastępczyni prezydenta Lublina, zastosowano wówczas środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Śledztwo wciąż jest kontynuowane i - jak wynika z komunikatu prokuratury - może obejmować kolejne wątki.





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