To była tragiczna doba w powiecie biłgorajskim. W ciągu jednej doby doszło tam do dwóch zabójstw. Najpierw w nocy z wtorku na środę we wsi Zagumnie zginął 45-letni mężczyzna, a drugi - jego ojciec - trafił do szpitala. Następnie, kilkanaście godzin później i kilka kilometrów dalej, sąsiedzi w jednym z domów odnaleźli zwłoki 57-letniej kobiety. Zdarzenia nie są ze sobą powiązane - w obu przypadkach mówimy o podobnym, rodzinnym tle.