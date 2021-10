Policja ustaliła tożsamość młodego mężczyzny, którego ciało w środę tuż przed godz. 14 wydobyli z Bugu nurkowie z grupa ratownictwa wodno-nurkowego PSP.

Próbowali przeprawić się przez Bug

- Tożsamość potwierdził drugi z młodych mężczyzn, z którym dzień wcześniej próbował nielegalnie przeprawić się przez Bug. Przy ciele znaleziono także dokumenty. Także ponad wszelką wątpliwość jest to 19-letni obywatel Syrii - powiedział rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek. Policjant dodał, że zaplanowano sekcję zwłok młodego mężczyzny. Okoliczności jego śmierci wyjaśni śledztwo prowadzone przez prokuraturę.



O znalezieniu ciała poinformował rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. asp. Tomasz Stachyra. - Tuż przed godz. 14 strażacy odnaleźli osobę poszkodowaną w miejscu poszukiwań. Nurkowie wydobyli ciało - powiedział Stachyra. Dodał, że strażacy przekazali ciało oraz miejsce prowadzonej akcji Straży Granicznej. "Na tym nasze działania zostały zakończone - powiedział rzecznik.



Informację potwierdził rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej por. Dariusz Sienicki. - Poinformowano Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej i policję, które będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Tu nasza rola się kończy - dodał Sienicki.

Według wstępnych ustaleń policji, dwaj obywatele Syrii usiłowali nielegalnie przeprawić się przez Bug z terytorium Białorusi. - Niestety nikt z nich nie umiał pływać - powiedział Fijołek.



Wepchnięty do rzeki przez białoruskie służby?

We wtorek rano Strażnicy Graniczni ujawnili 22-letniego obywatela Syrii w pobliżu miejscowości Woroblin (pow. bialski). Z jego zeznań wynikało, że został wepchnięty do rzeki Bug przez białoruskie służby, prawdopodobnie z innym mężczyzną.



- Od razu staraliśmy się podjąć działania szybko. Mężczyznę wzięliśmy na placówkę, żeby się ogrzał. Daliśmy mu suche ubrania na zmianę. Powiedział, że było ich dwóch. Strażacy podjęli akcję poszukiwawczo-ratowniczą - poinformował rzecznik NOSG. Dodał, że polscy strażacy mogli prowadzić akcję poszukiwawczo-ratowniczą tylko po polskiej stronie rzeki. - O działaniach poinformowaliśmy służby białoruskie - powiedział Sienicki.



Jak poinformował Sienicki, 22-letni Syryjczyk nie był zainteresowany złożeniem wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce. "Przejęła go Fundacja Ocalenie. Będzie przebywał w Polsce do momentu, kiedy Syria będzie uznana za kraj bezpieczny" - wyjaśnił rzecznik NOSG.

