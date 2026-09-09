W skrócie Czterech radnych z Lublina opuściło PiS i dołączyło do stowarzyszenia Rozwój Plus, co w PiS wywołało spekulacje o ich współpracy z KO, ale członkowie stowarzyszenia temu zaprzeczają i krytykują zarządzanie lokalnym PiS.

Prezesem Zarządu Okręgowego PiS w Lublinie jest Przemysław Czarnek.

Sylwester Tułajew poinformował, że planowane są kolejne transfery samorządowców do Rozwoju Plus. Tego samego dnia ogłoszono utworzenie klubu stowarzyszenia w Skarżysku-Kamiennej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Klub stowarzyszenia Rozwój Plus utworzyło w Lublinie czerech radnych: Marcin Jakóbczyk, Radosław Skrzetuski, Elżbieta Boczkowska i Eugeniusz Bielak.

Skontaktowaliśmy z ludźmi bliskimi Zarządowi Okręgowemu PiS w Lublinie. Jakóbczyk jest zatrudniony od 2026 roku w zespole prasowym w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim, któremu szefuje Jarosław Stawiarski z PiS. W Prawie i Sprawiedliwości o Jakóbczyku mówią, że to bliski współpracownik marszałka i jego "nieoficjalny rzecznik".

- Co do pozostałych, mały to ubytek merytoryczny. Wystarczy prześledzić aktywność tych radnych i składanych przez nich interpelacji, żeby uświadomić sobie, że to dla klubu PiS niewielka strata - mówi nasz rozmówca w PiS. W partii wykrystalizowała się też teoria na temat roszad.

"Bzdury". Rozwój Plus odpowiada PiS

Według naszego informatora "cała ta sytuacja to ciche tworzenie koalicji z prezydentem miasta z Platformy". W Lublinie rządzi Krzysztof Żuk z Koalicji Obywatelskiej.

- Proszę nie słuchać tych bzdur - odpowiada w rozmowie z Interią poseł Sylwester Tułajew ze stowarzyszenia Rozwój Plus, który prezentował transfer polityczny w Lublinie. - Osoby, które się tak wypowiadają, nie słuchają ludzi, dołów partyjnych, szeregowych członków PiS, którzy mają całkiem inne, negatywne zdanie na temat funkcjonowania struktury lubelskiej PiS - dodaje.

Tułajew podkreśla, że z czworgiem radnych ma kontakt od lat i to przemyślana decyzja. - My chcemy zwyciężać. Po to powołaliśmy Rozwój Plus, żeby poszerzyć elektorat prawicy i odsunąć od władzy Donalda Tuska - mówi Interii. Zapewnia też, że "bardzo negatywnie" ocenia rządy prezydenta Żuka w Lublinie.

Wolta pod nosem Przemysława Czarnka

W tej sprawie jest jeszcze jeden element. Lubelskim strukturom PiS szefuje Przemysław Czarnek, wytypowany przez partię na kandydata na premiera. To on jest prezesem Zarządu Okręgowego PiS w Lublinie.

Tułajewa pytamy, czy wolta w Radzie Miasta w Lublinie to ofensywa wobec PiS i samego Czarnka.

- Pan to powiedział - odpowiada Interii poseł.

Tułajewa dopytywaliśmy również o współpracę Jakóbczyka z marszałkiem Stawiarskim. - Warto oddzielić pracę od działalności społecznej, samorządowej. Sugerowałbym tutaj dystans - uważa poseł.

Ludzie Morawieckiego zapowiadają kolejne transfery

Sylwester Tułajew zapowiada też, że to nie koniec transferów do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

- Powiem więcej, to początek. Zainteresowanie jest ogromne wśród samorządowców z całej Polski. Chcą rozmawiać o braku inwestycji za obecnej władzy, braku dofinansowań, braku programów rządowych - zaznacza Tułajew.

Bujda ze wsparciem Tuska jest wyssana z palca. Rozumiem, że zmiany mogą boleć moich byłych kolegów z PiS. Z pewnością tak jest, bo zainteresowanie u nas jest ogromne

Nasz rozmówca ma też apel polityków PiS. - Zachęcałbym do rzetelnej pracy, a nie szukania dziwnych podtekstów, których kompletnie nie ma. Bujda ze wsparciem Tuska jest wyssana z palca. Rozumiem, że zmiany mogą boleć moich byłych kolegów z PiS. Z pewnością tak jest, bo zainteresowanie u nas jest ogromne. Na ich miejscu zainteresowałbym się, jak nie działa struktura PiS w województwie lubelskim. Wtedy przyczyny będą dla nich jasne - podsumowuje Tułajew.

Tymczasem tego samego dnia Rozwój Plus ogłosiło kolejny transfer. Poseł Krzysztof Lipiec poinformował o utworzeniu klubu radnych Rozwój Plus w Radzie Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. Na jego czele stanął przewodniczący rady Grzeogorz Małkus.

Jakub Krzywiecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl



