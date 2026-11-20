Syreny zawyły, podniesiono alerty, a kolejny obiekt ze wschodu wdarł się w polską przestrzeń powietrzną. Tym razem spadł w miejscowości Nowy Lipowiec w gminie Księżpol.

- Służby bardzo szybko zareagowały. W Nowym Lipowcu były i OSP, i Państwowa Straż Pożarna, i policja. Jak ja już dojechałem, to wszystkie służby działały. Teren jest zabezpieczony - mówi Interii wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

Jak relacjonuje nam włodarz gminy, na miejscu jest sporo różnych służb, które zabezpieczają teren. Jak przyznaje, sam nie wie, z jakim obiektem mamy do czynienia.

- Nie wiem, co to spadło, czy to spadła rakieta, czy dron, czy coś - był wybuch i coś tam spadło - mówi wójt.

Obiekt spadł w Nowym Lipowcu w terenie niezabudowanym. Było to pole orne pod lasem, około 200-300 metrów od zabudowań mieszkalnych.

- Ja osobiście tego nie słyszałem, ale mieszkańcy mojej gminy i sąsiednich gmin słyszeli, że był wybuch - wskazuje rozmówca Interii.

- Sytuacja jest na pewno pod kontrolą. Na tę chwilę jest tam bezpiecznie - dodaje wójt Piskorski.

Nowy Lipowiec to mała miejscowość w gminie Księżpol na Roztoczu. Zamieszkuje ją około 100 osób.

Nowy Lipowiec. Prokuratura potwierdza zdarzenie

- Mamy potwierdzony upadek jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - poinformował Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jak dodał, w związku z tym zdarzeniem "na miejsce udali się miejscowi policjanci wraz z prokuratorem".

Działania w sprawie podjął Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W związku ze zdarzeniem oraz nowymi alertami RCB trwa narada u premiera Donalda Tuska, a lotniska w Rzeszowie oraz Lublinie wstrzymały operacje.

Łukasz Szpyrka



