Pan Marian, przewoźnik protestujący w Dorohusku kontruje - to decyzja na polityczne zamówienie.

- Nie zerwaliśmy żadnych ustaleń , sam pan widzi, że przepuszczamy przewozy humanitarne, ADR (przewozy towarów niebezpiecznych - przyp. red.), spożywcze z krótkim terminem przydatności do spożycia. Jesteśmy zaszokowani i czekamy na decyzję na papierze - komentuje na gorąco dla Interii.

Wójt Dorohuska zamierza oficjalnie przekazać swoją decyzję na piśmie o godzinie 13 . Jeśli faktycznie protest zostaje rozwiązany, to przewoźnicy zapowiadają, że może przybrać "inną formę".

Protest przewoźników na granicy

- Pan myśli, że samochody należące do firm oligarchów stoją w kolejkach tak samo jak my? W życiu. Tutaj, na granicy, najłatwiej zrozumieć, że czas to pieniądz - mówili Interii polscy kierowcy czekający po ukraińskiej stronie. Czytaj więcej na ten temat.