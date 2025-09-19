Wojsko poszukuje szczątków rakiety. Nowy komunikat Żandarmerii Wojskowej

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety - przekazano w wydanym przed północą komunikacie. Poszukiwany obiekt został prawdopodobnie użyty do zestrzelenia drona. Dokładne oględziny procesowe zostaną przeprowadzone w piątek.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi poszukiwania szczątków rakiety (zdj. ilustracyjne)
Żandarmeria Wojskowa prowadzi poszukiwania szczątków rakiety (zdj. ilustracyjne)MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNews / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w Choinach na Lubelszczyźnie, gdzie poszukiwane są szczątki rakiety.
  • Obiekt mógł zostać użyty do zestrzelenia drona, a procesowe oględziny rakiety zaplanowano na piątek.
  • W nocy z 9 na 10 września Siły Powietrzne po raz pierwszy użyły uzbrojenia, zestrzeliwując drony naruszające polską przestrzeń powietrzną.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona" - brzmi fragment informacji opublikowanej w serwisach społecznościowych ŻW.

Dokładne oględziny procesowe obiektu zostaną przeprowadzone w piątek 19 września - przekazała ŻW. Prowadzić je będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.

Choiny położone są w gminie Rybczewice, w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie.

Drony nad Polską. Siły Powietrzne użyły uzbrojenia

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Zobacz również:

Komunikat MON po śmierci podpułkownika
Polska

Nie żyje szef sztabu w Mirosławcu. MON ostrzega przed dezinformacją

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła
Pytania o to, co zniszczyło dom w Wyrykach. Szef MSZ: Nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, co tam spadłoPolsat NewsPolsat News

Najnowsze