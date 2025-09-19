Wojsko poszukuje szczątków rakiety. Nowy komunikat Żandarmerii Wojskowej
Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety - przekazano w wydanym przed północą komunikacie. Poszukiwany obiekt został prawdopodobnie użyty do zestrzelenia drona. Dokładne oględziny procesowe zostaną przeprowadzone w piątek.
W skrócie
- Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w Choinach na Lubelszczyźnie, gdzie poszukiwane są szczątki rakiety.
- Obiekt mógł zostać użyty do zestrzelenia drona, a procesowe oględziny rakiety zaplanowano na piątek.
- W nocy z 9 na 10 września Siły Powietrzne po raz pierwszy użyły uzbrojenia, zestrzeliwując drony naruszające polską przestrzeń powietrzną.
"Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona" - brzmi fragment informacji opublikowanej w serwisach społecznościowych ŻW.
Dokładne oględziny procesowe obiektu zostaną przeprowadzone w piątek 19 września - przekazała ŻW. Prowadzić je będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.
Choiny położone są w gminie Rybczewice, w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie.
Drony nad Polską. Siły Powietrzne użyły uzbrojenia
W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.
To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.