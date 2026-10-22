W skrócie Zarząd województwa lubelskiego podjął decyzję o zawieszeniu współpracy z obwodem lwowskim w odpowiedzi na uchwałę o ogłoszeniu 2027 roku rokiem UPA.

Władze regionu zapowiedziały, że jeśli strona ukraińska do poniedziałku nie wycofa się z kontrowersyjnej uchwały, współpraca zostanie definitywnie zerwana.

Przemysław Czarnek ocenił decyzję lwowskich radnych jako zniewagę wobec Polski, porównując uhonorowanie Romana Szuchewycza do hipotetycznego upamiętnienia przywódców III Rzeszy.

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza OUN Ołeha Olżycza.

Roman Szuchewycz, dowodzący UPA od 1943 roku, jest uznawany za jednego z głównych odpowiedzialnych za zbrodnię wołyńską dokonaną na polskiej ludności cywilnej.

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W Lublinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem samorządowców i wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka.

- Zarząd województwa lubelskiego proponuje wstrzymanie istniejącej od 2004 r. współpracy z obwodem lwowskim i podjęcie uchwały o zerwaniu umowy między woj. lubelskim i obwodem lwowskim o współpracy gospodarczo-handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej z 2004 r. - poinformował wicemarszałek Piotr Breś.

Zawieszenie współpracy ma obowiązywać do czasu wycofania się strony ukraińskiej z ogłoszenia 2027 roku rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ołeha Olżycza.

- Oczekujemy, że państwowa administracja obwodowa wstrzyma się z wykonaniem uchwały lwowskiej rady obwodowej. Do tego czasu lub do czasu wycofania haniebnych uchwał przez radę obwodową umowa zostanie zawieszona, a wszelka współpraca zerwana - dodał Breś.

Wicemarszałek woj. lubelskiego Marek Wojciechowski przekazał, że władze regionu oczekują reakcji do poniedziałku. - Liczymy, że nadejdzie otrzeźwienie i strona ukraińska wycofa się z tej haniebnej uchwały. Do tego momentu zawieszamy współpracę, a jeżeli to nie nastąpi w poniedziałek, to umowę zerwiemy - zagroził.

Przemysław Czarnek: Polska i województwo lubelskie zostały oplute

Na konferencji prasowej głos zabrał Przemysław Czarnek. Polityk krytycznie odniósł się do decyzji lwowskiej rad. Stwierdził, że decyzję ukraińskich radnych odbiera jako zniewagę wobec Polski i Polaków.

- Jest nam ogromnie żal i mówimy to do wszystkich Ukraińców, że za tę pomoc Polska i województwo lubelskie zostały oplute. Jeżeli bowiem ktoś mordercę narodu polskiego, który był dowódcą wojsk UPA, odpowiedzialnym bezpośrednio za męczeńską śmierć dziesiątek tysięcy, ponad stu tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, jeżeli ktoś robi sobie takiego człowieka bohaterem i chce, żeby był patronem 2027 roku i ma świadomość tego, jaka była historia i co się wydarzyło, to znaczy, że z premedytacją pluje w twarz Polsce i Polakom - tłumaczył Czarnek.

Wiceprezes PiS porównał uhonorowanie Romana Szuchewycza do hipotetycznego ruchu władz niemieckich o potencjalnym upamiętnieniu jednego z przywódców III Rzeszy.

- To jest, proszę państwa, tak, jakby Niemcy nagle ogłosili, że Hermann Goring jest patronem roku 2027, bo świetnie dowodził wojskami lotniczymi w III Rzeszy. Wszyscy państwo bylibyście oburzeni, słusznie, tak samo jesteśmy oburzeni Szuchewyczem i UPA. I nie jest to już pierwszy raz, kiedy zwracamy na to uwagę, nie jest to już pierwszy raz, kiedy z oburzeniem do tych spraw podchodzimy - kontynuował Czarnek.

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2027 rokiem UPA

We wtorek Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz Ołeha Olżycza, działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Szuchewycz dowodził UPA od 1943 roku. Jest uznawany za jednego z głównych odpowiedzialnych za zbrodnię wołyńską. Oddziały ukraińskich nacjonalistów dokonały w czasie II wojny światowej masowych mordów na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

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