W skrócie Około 200 strażaków bierze udział w gaszeniu pożaru w powiecie biłgorajskim, wykorzystując cysterny z wodą i śmigłowce.

Do pożaru doszło w lesie w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie, a silny wiatr utrudnia działania ratownicze.

Władze i służby apelują o omijanie zagrożonego obszaru, a droga wojewódzka nr 849 jest całkowicie zablokowana.

W lesie w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł ogromny pożar. Jak podają lokalne służby, w akcji gaśniczej biorą udział już dwa śmigłowce, a na miejsce wysłana została również specjalna grupa operacyjna z Lublina.

Jak poinformował rzecznik KP PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek, zgłoszenie o rozległym pożarze trafiło do strażaków we wtorek po godz. 15.

- Na miejsce zostało zadysponowanych ok. 60 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 200 strażaków - powiedział.

Lubelskie. Ogromny pożar na terenach leśnych. Strażacy walczą z żywiołem

Rzecznik KP PSP w Biłgoraju dodał, że w akcji strażacy wykorzystują m.in. dwie cysterny z wodą i dwa śmigłowce. Działania służb utrudnia jednak silny wiatr.

Na ten moment dokładny rozmiar pożaru nie jest znany.

W związku z pojawieniem się ognia w lesie w powiecie biłgorajskim, lokalne władze wystosowały specjalny komunikat do mieszkańców. Apeluje się m.in. o omijanie zagrożonych terenów i nieutrudnianie pracy ratowników.

"Apeluję o omijanie tamtych rejonów i ułatwienie przejazdu wozom strażackim!" - pisał starosta powiatu biłgorajskiego Andrzej Szarlip. Jak podkreślono w komunikacie, sytuacja na miejscu jest "bardzo poważna i dynamiczna", a pożar wciąż nie jest opanowany.

"Strażacy robią wszystko, co w ich mocy, by powstrzymać żywioł" - dodał włodarz powiatu.

Pożar w powiecie biłgorajskim. Zablokowana droga wojewódzka

Biłgorajska policja zakomunikowała, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana.

Mundurowi kierują ruch objazdami: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy na Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

