Wielka akcja CBA. Zatrzymano zastępcę prezydenta Lublina

Aktualizacja

Zastępca prezydenta Lublina, a także dyrektor i kierownik jednego z wydziałów urzędu miasta, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Aresztowanie ma związek ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień. Zarzuty dotyczą m.in. organizacji "Strefy Kibica Euro 2024".

Mundur polskiego funkcjonariusza CBA z widoczną naszywką obok rozłożonych banknotów stuzłotowych tworzących wachlarz. Kontrast militarnych barw i pieniędzy buduje skojarzenie z tematyką walki z korupcją lub przestępczością gospodarczą.
Lublin. Zastępca prezydenta miasta zatrzymana przez agentów CBA. Zdj. ilustracyjneCBAmateriały prasowe

W skrócie

  • CBA zatrzymało zastępcę prezydenta Lublina, dyrektora i kierownika wydziału urzędu miasta w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów.
  • Zarzuty postawiono siedmiu osobom, w tym urzędnikom z Lublina i przedsiębiorcom powiązanym z branżą eventową.
  • Decyzją prokuratora wobec większości podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe i dozór policji, a niektórych urzędników zawieszono w czynnościach służbowych.
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że zatrzymania dokonano w związku z postępowaniem przygotowawczym, które dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów.

Prokuratura Krajowa podała, że zarzuty obejmują okres od 22 kwietnia do 12 lipca 2024 r. Proceder miał polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną w związku z postępowaniem na organizację "Strefy Kibica Euro 2024".

Lublin. Zastępca prezydenta miasta zatrzymany przez agentów CBA

Zarzuty w sprawie usłyszało w sumie siedem osób, w troje urzędników z lubelskiego ratusza i przedsiębiorców z branży eventowej. Wśród zatrzymanych są m.in. zastępca prezydenta Lublina, dyrektor i kierownik jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani mieli ustalać tryb oraz wartość zamówienia, a także kierować zapytania ofertowe do wcześniej wskazanych podmiotów, co skutkowało wyborem z góry określonego wykonawcy. Zastępca prezydenta miasta miała ponadto przyjąć korzyść majątkową w postaci biletów typu VIP.

    Z kolei zatrzymani przedsiębiorcy z branży eventowej są podejrzewani o udział w zmowach przetargowych w postępowaniach o zamówienia publiczne, a także bezprawne wywieranie wpływu na urzędników samorządowych i wręczanie im korzyści majątkowych.

    Akcja CBA w Lublinie. W tle organizacja "Strefy Kibica Euro 2024"

    Prokurator przedstawił trzem urzędnikom, w tym zastępcy prezydenta, zarzuty nadużycia funkcji, sprzedajności urzędniczej oraz zakłócenia przetargu. Zatrzymani przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty przekupstwa i zakłócenia przetargu.

    Decyzją prokuratora wobec sześciu podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe oraz dozór policji, połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

    Dwoje urzędników, w tym zastępcę prezydenta miasta, zawieszono w czynnościach służbowych. Jednemu z podejrzanych przedsiębiorców zakazano opuszczania terytorium Polski.

    Funkcjonariuszowi publicznemu, który nadużywa uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej grozi do 10 lat więzienia.

