W skrócie W sieci opublikowano nagranie przedstawiające eksplozję, do której mogło dojść w piątek rano w pobliżu miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.

Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło weryfikację sygnału radiolokacyjnego i wysłało na miejsce zdarzenia Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip potwierdził upadek obiektu, a premier Donald Tusk odebrał raport od ministrów w sprawie incydentu naruszenia przestrzeni powietrznej.

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Nagranie pojawiło się na profilu serwisu GeoInsider na platformie X. Widać na nim eksplozję, do której miało dojść w piątek rano w pobliżu Chmielka, w powiecie biłgorajskim, we wschodniej Polsce.

"Eksplozja jest widoczna po prawej stronie nagrania, które wydaje się pokazywać nagły błysk, po którym następuje wybuch. Chmielek znajduje się około 97 km od Lublina w linii prostej lub około 110-120 km drogą lądową" - wskazał GeoInsider.

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Chmielek. DORSZ o nagraniu eksplozji: Może to być ten obiekt, który przekroczył granicę

O sytuacji poinformował na antenie Polsat News podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. - Po godzinie 6.30 mogło dojść do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Sprawdzamy tutaj dwa możliwe naruszenia - mówił.

- Mamy informacje o miejscowości Chmielek niedaleko Biłgoraju i tam sprawdzane jest teraz miejsce możliwego upadku - dodał.

Podpułkownik Goryszewski odniósł się też do informacji na temat wspomnianego nagrania z monitoringu, na którym zarejestrowano eksplozję. - Tak, te informacje zostały przekazane również do nas i one są też sprawdzane. Oczywiście weryfikujemy też zapisy z naszych systemów, bo oczywiście nasze systemy też ten obiekt obserwowały i to naruszenie jest weryfikowane - podkreślił, po czym dodał, że "wszystko na to wskazuje, że może to być ten obiekt, który przekroczył naszą granicę".

- Na pewno wiemy, że to było około godz. 6.30 i weryfikujemy, czy to było jedno, czy dwa przekroczenia naszej granicy. I oczywiście weryfikujemy też, jakie to obiekty mogły być - wyjaśnił.

Lubelskie. DORSZ apeluje do okolicznych mieszkańców. "Należy niezwłocznie powiadomić"

Po godzinie 8 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie". "System obrony powietrznej powrócił do standardowej działalności operacyjnej" - czytamy.

"W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, do którego mogło dojść dzisiaj rano, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia. Na miejsce możliwego upadku obiektu skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej. Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu" - przekazało wojsko.

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DORSZ zaapelowało przy tym do mieszkańców, aby "w przypadku odnalezienia przedmiotów mogących być szczątkami obiektu nie zbliżali się do nich, nie dotykali ich ani nie podejmowali prób ich przemieszczania".

"O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - podkreślono.

Starosta powiatu biłgorajskiego: Rzeczywiście coś spadło

Na temat samego nagrania wypowiedział się też starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, otwiera się w nowym oknie. Na antenie Polsat News potwierdził on, że "rzeczywiście coś spadło na terenie powiatu biłgorajskiego, był słyszany wybuch".

- Nie potwierdzam, że to było w miejscowości Chmielek - zaznaczył.

Szarlip podkreślił, że na miejscu pracują służby. - W tej chwili nie ma zagrożenia - powiedział, dodając, że w incydencie nikt nie ucierpiał i "na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla ludzi".

Naruszenie przestrzeni. Tusk: Nie wygląda to na przypadek

Z kolei premier Donlad Tusk przekazał w czasie konferencji prasowej, że piątkowe zdarzenia "nie są przypadkowe".

- Nie chcę zostawiać pola do żadnej interpretacji. To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji mówił szef polskiego rządu po rekonstrukcji rządu, która dokonała się 20 listopada w Pałacu Prezydenckim.

Tusk ujawnił też, że w sobotę do Warszawy przyleci sekretarz generalny NATO. Premier Polski rozmawiał także z liderami europejskimi.



