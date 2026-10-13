W skrócie Pasażer samochodu, obywatel Ukrainy, został zatrzymany na granicy podczas wjazdu do Polski, gdyż miał przy sobie pistolet ukryty pod kurtką bez wymaganego zezwolenia.

Funkcjonariusze przejęli pistolet Fort-12 RM kal. 9 mm wraz z 11 sztukami amunicji, a wobec mężczyzny wszczęto śledztwo pod nadzorem prokuratora.

Straż Graniczna przypomina, że przywóz i wywóz broni oraz amunicji przez granicę Polski podlega ścisłym zasadom i wymaga wcześniejszego zgłoszenia oraz odpowiednich dokumentów.

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Do zdarzenia doszło w czwartek na drogowym przejściu granicznym w Zosinie w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie). Na pasie odpraw pojazdów wjeżdżających z Ukrainy pojawił się samochód osobowy marki Toyota Land Cruiser.

Podczas rutynowej kontroli funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej ujawnili broń i amunicję. Przewoził je pasażer pojazdu, obywatel Ukrainy.

Ukrył broń pod ubraniem. Grozi mu do ośmiu lat więzienia

Mężczyzna ukrył niebezpieczne przedmioty pod odzieżą wierzchnią.

"Mężczyznę wraz z zabezpieczonym pistoletem Fort-12 RM kaliber 9 mm oraz 11 sztukami amunicji przekazano funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrubieszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wszczęli śledztwo o czyn z art. 263 § 2 k.k. (posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia - red.)" - czytamy w komunikacie SG.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Zasady przywozu i wywozu broni. Straż Graniczna przypomina

Służby graniczne przypominają, że kwestie przywozu, wywozu oraz tranzytu broni przez terytorium Polski, jak również zasady posiadania takich przedmiotów przez cudzoziemców, są uregulowane w ustawie o broni i amunicji z 21 maja 1999 r.

Każdy, kto przekracza zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji.

Należy także okazać wymagane dokumenty, w tym m.in. zgody na wywóz broni i amunicji lub zgody przywozowej, zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula RP czy też europejskiej karty broni palnej.



