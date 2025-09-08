W niedzielę wieczorem ujawniono drona w miejscowości Polatycze (woj. lubelskie). Na miejscu działają służby, które zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków.

Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przyznała w poniedziałek rano, że maszyna spadła około 300 metrów od przejścia granicznego w Terespolu.

Reporterzy Polsat News nieoficjalnie dowiedzieli się, że strona ukraińska ostrzegała Polskę przed zbliżającym się dronem.

Polatycze. Na Lubelszczyźnie spadł dron. Nieoficjalnie: Ukraina ostrzegała Polskę

Uzyskane informacje umożliwiły "monitorowanie (drona - red.) przez wojskowe systemy przed przekroczeniem granicy". Taki scenariusz sugerował dziennikarz Michał Stela, powołując się na swoje źródła w MON oraz polskiej armii.

Co więcej, wiadomość o dronie pojawiła się na ukraińskich kanałach społecznościowych. W niedzielę wieczorem grupa zajmująca się monitoringiem przestrzeni powietrznej, informowała o rosyjskim dronie, który "opuszcza Wołyń w kierunku Zamościa". Władze w Kijowie oraz Warszawie na razie nie skomentowały tej sprawy.

Ekspert ostrzega przed wrogimi dronami. Wskazał na dwa kraje

Na antenie kwestię upadku bezzałogowca w miejscowości Polatycze skomentował dr Jacka Raubo, analityk portalu defence24.pl. Zdaniem eksperta podobne sytuacje mogą się powtarzać. - My o tym rozmawiamy, dyskutujemy, to wywołuje emocje, które strony białoruska i rosyjska mogą przechwytywać - tłumaczył Raubo.

Specjalista podkreślił konieczność dobrej współpracy wielu służb, które monitorują polską przestrzeń powietrzną. - To nie tylko domena Sił Zbrojnych RP, które podejmują działania. Kluczowa jest rola choćby Dowództwa Operacyjnego, które pracuje nad bezpieczeństwem całego systemu obronnego RP - zauważył.

Polatycze. Straż Graniczna znalazła drona, spadł na pole kukurydzy

"Dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego" - tak brzmiał pierwszy, nocny komunikat bialskiej policji.

Interia skontaktowała się z zespołem prasowym Nadbużańskiego Oddziału SG. - Niedaleko drogowego przejścia granicznego w Terespolu ujawniliśmy drona w polu kukurydzy. Na ten moment teren zabezpiecza policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Nikomu nic się nie stało, czynności są nadal prowadzone - przekazał mł. chor. SG Paweł Smyk.

