W niedzielę przed godziną 8:00 rano policjanci z łukowskiej drogówki na terenie Gołaszyna chcieli zatrzymać do kontroli poruszające się drogą DK-63 Audi. Kierujący samochodem znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Mimo wezwania patrolu prowadzący pojazd nie miał zamiaru się zatrzymać, a na widok funkcjonariuszy tylko przyspieszył .

Gołaszyn. Nie zatrzymał się do kontroli. Jazdę zakończył na dachu

Pasażer i kierowca w szpitalu. Mężczyźnie grozi pięć lat więzienia

Obydwaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala na badania. Okazało się, że ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo . W większości skończyło się na ogólnych potłuczeniach.

"Od kierującego Audi w szpitalu została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu lub innych niedozwolonych substancji" - przekazano w policyjnym komunikacie.

Policjanci poinformowali, że sprawa wciąż jest w toku. Za niezatrzymanie się do kontroli kierującemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Możliwe jednak, że usłyszy on także zarzuty za jazdę pod wpływem alkoholu.