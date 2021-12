Uchodźcy trafią do polskich klasztorów. Sfinansują to biskupi

Polskie zakony przyjmą co najmniej kilkudziesięciu uchodźców przebywających obecnie w polskich ośrodkach dla cudzoziemców. - Dziś wieczorem przyjadą do nas trzy dwudziestoparolatki z Etiopii. Są w procedurze azylowej. Dostały zgodę na zamieszkanie poza ośrodkiem dla uchodźców. Trafią do mieszkania udostępnionego przez jeden z czterech zakonów - mówi Interii ks. Mieczysław Puzewicz, przewodniczący rady programowej Centrum Wolontariatu w Lublinie. Takich miejsc przygotowano 40. Za utrzymanie przybyszów zapłacą biskupi, m.in. kardynał Kazimierz Nycz.

