W skrócie Kuratorium Oświaty w Lublinie wszczęło pilną kontrolę w szkole mundurowej po doniesieniach o udziale uczniów w politycznej demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Według portalu OKO.press licealiści podczas protestu skandowali wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska oraz stacji TVN w obecności swoich nauczycielek.

Założycielka szkoły Agnieszka Macek zakwestionowała relację mediów o braku reakcji opiekunów i zapowiedziała konferencję prasową z udziałem uczniów w poniedziałek.

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"Kuratorium Oświaty w Lublinie prowadzi obecnie czynności kontrolne. O ich wynikach będziemy informować" - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej w poniedziałek na platformie X.

Jak podał portal OKO.press, licealiści przyjechali do Warszawy w piątek na szkolną wycieczkę do Sejmu.

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Kilka godzin później uczniowie w mundurach pojawili się przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie trwał protest środowisk prawicowych. Towarzyszyły im nauczycielki.

Według ustaleń portalu licealiści skandowali wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska i stacji TVN.

Szkoła wydała oświadczenie. Zapowiedziała konferencję

Agnieszka Macek, założycielka liceum i przedstawicielka organu prowadzącego, potwierdziła obecność uczniów i nauczycieli przed TK. Zakwestionowała relację OKO.press, według której opiekunki nie reagowały na okrzyki młodzieży. Zaapelowała też o powściągliwość w komentarzach na temat uczniów.

Szkoła zapowiedziała konferencję prasową na poniedziałek o godz. 14.00. Głos mają zabrać także uczniowie.

Do sprawy odniósł się również prezydent Zamościa Rafał Zwolak. Przekazał, że miasto nie miało wpływu na organizację wycieczki. "Młodzież nie może być wykorzystywana jako narzędzie w sporach politycznych" - napisał.

Manifestacja odbyła się w czasie sporu o kierownictwo Trybunału. Pod koniec października sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.



