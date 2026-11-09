"Trwa pilna kontrola". MEN reaguje na doniesienia o uczniach przed TK

Agata Sucharska

Agata Sucharska

"Trwa pilna kontrola" - napisała minister edukacji Barbara Nowacka po doniesieniach o udziale uczniów zamojskiej szkoły mundurowej w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o doniesienia mediów w sprawie uczniów, którzy pojechali na wycieczkę do Sejmu, a mieli pojawić się na proteście przed TK. W sprawie wypowiedziały się władze szkoły i prezydent Zamościa.

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Minister edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Minister edukacji Barbara NowackaKrzysztof KaniewskiReporter

W skrócie

  • Kuratorium Oświaty w Lublinie wszczęło pilną kontrolę w szkole mundurowej po doniesieniach o udziale uczniów w politycznej demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Według portalu OKO.press licealiści podczas protestu skandowali wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska oraz stacji TVN w obecności swoich nauczycielek.
  • Założycielka szkoły Agnieszka Macek zakwestionowała relację mediów o braku reakcji opiekunów i zapowiedziała konferencję prasową z udziałem uczniów w poniedziałek.
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"Kuratorium Oświaty w Lublinie prowadzi obecnie czynności kontrolne. O ich wynikach będziemy informować" - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej w poniedziałek na platformie X.

Jak podał portal OKO.press, licealiści przyjechali do Warszawy w piątek na szkolną wycieczkę do Sejmu.

Kilka godzin później uczniowie w mundurach pojawili się przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie trwał protest środowisk prawicowych. Towarzyszyły im nauczycielki.

Według ustaleń portalu licealiści skandowali wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska i stacji TVN.

Szkoła wydała oświadczenie. Zapowiedziała konferencję

Agnieszka Macek, założycielka liceum i przedstawicielka organu prowadzącego, potwierdziła obecność uczniów i nauczycieli przed TK. Zakwestionowała relację OKO.press, według której opiekunki nie reagowały na okrzyki młodzieży. Zaapelowała też o powściągliwość w komentarzach na temat uczniów.

Szkoła zapowiedziała konferencję prasową na poniedziałek o godz. 14.00. Głos mają zabrać także uczniowie.

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Do sprawy odniósł się również prezydent Zamościa Rafał Zwolak. Przekazał, że miasto nie miało wpływu na organizację wycieczki. "Młodzież nie może być wykorzystywana jako narzędzie w sporach politycznych" - napisał.

Manifestacja odbyła się w czasie sporu o kierownictwo Trybunału. Pod koniec października sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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