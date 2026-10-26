Transport nasion z Ukrainy zatrzymany. Odrażające odkrycie

Alicja Krause

Alicja Krause

Żywe szkodniki wykryto w partii nasion lnu sprowadzanych z Ukrainy. Nieprawidłowości zostały ujawnione podczas podczas kontroli. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zareagował z pełną stanowczością, wydając decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu wadliwej partii na teren Polski.

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Nasiona lnu w okrągłym słoiku, ciężarówki na drodze, zdjęcie ilustracyjne.
Odrażające odkrycie w transporcie nasion lnu z Ukrainy. Wykryto "żywe szkodniki" (zdj. ilustracyjne)esindeniz / serjio74123RF/PICSEL

W skrócie

  • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zakazał wprowadzenia na polski rynek 23 100 kg nasion lnu importowanych z Ukrainy.
  • Kontrolerzy z Lublina odkryli w transporcie żywe szkodniki, co spowodowało wydanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.
  • Od stycznia do września 2026 roku inspektorzy przeprowadzili ponad 65 tys. kontroli artykułów rolno-spożywczych, wydając 73 decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu.
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Decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski wadliwej partii nasion lnu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

O sprawie poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wskazując, że chodzi o nasiona o łącznej masie 23 100 kg, importowane z Ukrainy.

Kontrolerzy z Lublina wykryli, że w transporcie obecne były żywe szkodniki.

Odrażające odkrycie w transporcie nasion z Ukrainy. Zdecydowana reakcja

Niedawno Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikował kolejne podsumowanie kontroli żywności z zagranicy.

Jak wykazano, od początku stycznia do końca września 2026 roku sprawdzono ponad 65 tys. partii artykułów rolno-spożywczych sprowadzonych z zagranicy.

Najwięcej kontroli dotyczyło przetworów z warzyw i owoców. Zbadanych zostało w sumie 12 550 partii takich artykułów.

Sprawdzają żywność z zagranicy. Kontrolerzy podsumowali działania

Inspektorzy wzięli pod lupę również 7530 partii ryb i przetworów rybnych, 7034 partie nasion roślin oleistych oraz 5313 partii świeżych owoców i warzyw. Kontrole objęły także 4798 partii wyrobów cukierniczych i 4353 partie wyrobów ciastkarskich.

Na skutek kontroli wydane zostały 73 decyzje zakazujące wprowadzania produktów do obrotu. Jednym z najczęściej występujących problemów było nieprawidłowe oznakowanie artykułów. W innych przypadkach produkty nie odpowiadały wymaganiom lub deklaracjom producentów.

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Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim napojów bezalkoholowych, a także przetworów owocowych, kawy, jaj, wina, owoców morza, piwa czy ryb mrożonych.

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