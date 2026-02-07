Tragiczny wypadek na terenie garnizonu. Nie żyje mężczyzna
W piątek na terenie garnizonu w Dęblinie (woj. lubelskie) doszło do śmiertelnego incydentu z użyciem broni palnej. Na miejscu zginął pracownik ochrony służący przy jednej z bram obiektu. Sprawą zajmują się Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
W skrócie
- Na terenie garnizonu w Dęblinie doszło do tragicznego wypadku z użyciem broni palnej.
- Zginął pracownik ochrony, pełniący służbę przy bramie naprzeciwko Pałacu Jabłonowskich.
- Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Na terenie garnizonu w Dęblinie na Lubelszczyźnie doszło w piątek do tragicznego wypadku z użyciem broni palnej.
Jak informuje lokalny portal twojglos.pl, nie żyje pracownik ochrony, który pełnił służbę przy bramie.
Dęblin. Śmiertelny wypadek na terenie garnizonu
Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.
- Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł pracownik cywilny służby ochrony obiektu - przekazał mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.
Mundurowy którego dopytano, czy był to wypadek, czy celowe działanie, odpowiedział, że jest to przedmiotem śledztwa.
Śmiertelny wystrzał padł z posiadanej przez pracownika ochrony broni - przekazał portal lublin112.pl.
Okoliczności zdarzenia badają służby.