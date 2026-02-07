Tragiczny wypadek na terenie garnizonu. Nie żyje mężczyzna

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

W piątek na terenie garnizonu w Dęblinie (woj. lubelskie) doszło do śmiertelnego incydentu z użyciem broni palnej. Na miejscu zginął pracownik ochrony służący przy jednej z bram obiektu. Sprawą zajmują się Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Mundur żołnierza w kamuflażu z opaską na ramieniu z napisem 'Żandarmeria Wojskowa MP' oraz naszywką polskiej flagi, widoczny fragment sylwetki na tle rozmytego otoczenia.
Tragiczny wypadek w Dęblinie. Nie żyje pracownik ochrony garnizonu. Zdj. ilustracyjneStanislaw Bielski/REPORTEREast News

W skrócie

  • Na terenie garnizonu w Dęblinie doszło do tragicznego wypadku z użyciem broni palnej.
  • Zginął pracownik ochrony, pełniący służbę przy bramie naprzeciwko Pałacu Jabłonowskich.
  • Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na terenie garnizonu w Dęblinie na Lubelszczyźnie doszło w piątek do tragicznego wypadku z użyciem broni palnej.

Jak informuje lokalny portal twojglos.pl, nie żyje pracownik ochrony, który pełnił służbę przy bramie.

Dęblin. Śmiertelny wypadek na terenie garnizonu

Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.

- Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł pracownik cywilny służby ochrony obiektu - przekazał mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Mundurowy którego dopytano, czy był to wypadek, czy celowe działanie, odpowiedział, że jest to przedmiotem śledztwa.

Śmiertelny wystrzał padł z posiadanej przez pracownika ochrony broni - przekazał portal lublin112.pl.

Okoliczności zdarzenia badają służby.

Zobacz również:

Żandarmeria Wojskowa prowadzi postępowanie ws. żołnierza podejrzewanego o atak w Legionowie (zdj. ilustracyjne)
Mazowieckie

Żołnierz miał zaatakować cywila. Komunikat Żandarmerii Wojskowej

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
"Wydarzenia": Jezioro Głębokie wysycha. Władze szukają ratunkuPolsat News

Najnowsze