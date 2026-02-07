W skrócie Na terenie garnizonu w Dęblinie doszło do tragicznego wypadku z użyciem broni palnej.

Na terenie garnizonu w Dęblinie na Lubelszczyźnie doszło w piątek do tragicznego wypadku z użyciem broni palnej.

Jak informuje lokalny portal twojglos.pl, nie żyje pracownik ochrony, który pełnił służbę przy bramie.

Dęblin. Śmiertelny wypadek na terenie garnizonu

Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.

- Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł pracownik cywilny służby ochrony obiektu - przekazał mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Mundurowy którego dopytano, czy był to wypadek, czy celowe działanie, odpowiedział, że jest to przedmiotem śledztwa.

Śmiertelny wystrzał padł z posiadanej przez pracownika ochrony broni - przekazał portal lublin112.pl.

Okoliczności zdarzenia badają służby.

