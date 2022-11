Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Wezwanie na ulicę Rolniczą policja otrzymała po godz. 21:30. Służby zaalarmował 39-latek z Zamościa.

Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, w przepuście przy rowie melioracyjnym zauważyli kurtkę. Wezwani na miejsce strażacy wydobyli z wody ciało 34-letniego mieszkańca gminy Zamość. Podjęli reanimację, ale okazała się już nieskuteczna. Lekarz stwierdził zgon.

Jak informuje "Dziennik Wschodni", wstępne ustalenia wskazują, że obaj mężczyźni tego dnia oglądali mecz piłkarski i pili alkohol. Wyszli z imprezy i na ul. Rolniczej weszli do rowu.

Zamość: Śmierć kibica po meczu Polski

- 34-latek najprawdopodobniej stracił równowagę, przewrócił się i wpadł do wody. Jego znajomy próbował go podobno ratować, ale nie zdołał. Wyszedł na brzeg, poszedł do domu i stamtąd wezwał pomoc - przekazała gazecie Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Badanie 39-latka dało wynik ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Jak bardzo był pijany młodszy z mężczyzn, wykaże sekcja zwłok. Jej wyniki pozwolą też ustalić dokładną przyczynę śmierci mieszkańca gminy Zamość.



- 39-latek został zatrzymany do wyjaśnienia - dodała Krukowska-Bubiło.



