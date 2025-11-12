Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek na terenie gminy Milejów w woj. lubelskim. Podczas polowania postrzelony został 68-letni mężczyzna. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Lublinie, gdzie trafił na stół operacyjny. Mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

- Mogę powiedzieć, że faktycznie wczoraj doszło do śmiertelnego postrzelenia 68-letniego mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lublinie - poinformowała Interię asp. szt. Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, dodając, że dla dobra sprawy nie może zdradzić szczegółów sprawy.

Tragiczny wypadek na polowaniu. Nie żyje 68-latek

Zatrzymany został 50-latek. Jak wskazała Krasna, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu szczegółowe ustalenie okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że zmarły mężczyzna był uczestnikiem polowania.

Prof. Sławomir Sowiński o Obajtku i Ziobrze: Nie samymi igrzyskami żyją wyborcy Polsat News