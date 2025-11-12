Tragiczny finał polowania na Lubelszczyźnie. Nie żyje 68-letni mężczyzna

We wtorek doszło do śmiertelnego postrzelenia 68-letniego mężczyzny - potwierdziła Interii policja, informując o finale polowania, do którego doszło na terenie gminy Milejów. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Mimo interwencji medyków jego życia nie udało się uratować.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek na terenie gminy Milejów w woj. lubelskim. Podczas polowania postrzelony został 68-letni mężczyzna. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Lublinie, gdzie trafił na stół operacyjny. Mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

- Mogę powiedzieć, że faktycznie wczoraj doszło do śmiertelnego postrzelenia 68-letniego mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lublinie - poinformowała Interię asp. szt. Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, dodając, że dla dobra sprawy nie może zdradzić szczegółów sprawy.

Zatrzymany został 50-latek. Jak wskazała Krasna, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

    Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu szczegółowe ustalenie okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że zmarły mężczyzna był uczestnikiem polowania.

