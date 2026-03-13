Tragiczne odkrycie w lesie. Spacerowicz natrafił na ciało

W skrócie Spacerowicz znalazł ciało 58-letniego mieszkańca gminy Ulan Majorat w lesie w miejscowości Sobole.

Z ustaleń policji wynika, że do tragedii doszło podczas prac przy wycince drzew, gdy mężczyzna został uderzony przez pień.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury, a ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Zgłoszenie w tej sprawie dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim otrzymał w czwartek przed południem. Wynikało z niego, że w lesie w miejscowości Sobole doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na miejscu odnaleziono ciało 58-letniego mieszkańca gminy Ulan Majorat. Zwłoki znalazł spacerowicz, który natrafił na nie, gdy szedł przez las.

Wypadek podczas wycinki drzew. Sprawę bada prokuratura

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do tragedii doszło w trakcie prac przy wycince drzew.

- 58-letni mieszkaniec gminy Ulan Majorat podczas ścinania drzew w lesie został uderzony przez pień ściętego drzewa. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł na miejscu - przekazał "Faktowi" asp. sztab. Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane pod nadzorem prokuratury. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac związanych z wycinką drzew i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

