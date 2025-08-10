Tragiczne odkrycie policji. Odnaleziono ciało noworodka

W nocy z soboty na niedzielę policjanci znaleźli na prywatnej posesji w powiecie ryckim w miejscowości Ułęż (woj. lubelskie) zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce.

- Nie w domu, ale na terenie posesji - zaznaczyła w rozmowie z PAP asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji.

Lubelskie: Ciało noworodka w reklamówce. Zatrzymano 31-letnią kobietę

Funkcjonariusze udali się na miejsce po zgłoszeniu, jakie otrzymali późnym wieczorem w sobotę.

- W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która obecnie przebywa w pomieszczeniach komendy - przekazała policjantka.

Policjantka zapytana, czy kobieta jest matką tego dziecka, odpowiedziała, że jest takie "podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno".

- Czynności są dopiero na wstępnym etapie - dodała funkcjonariuszka.

Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. Ciało noworodka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Afera wokół KPO w ''Prezydentach i premierach''. Leszek Miller ostrzega Donalda Tuska: To jest poważna sprawa Polsat News Polsat News