Tragiczne odkrycie policji. Odnaleziono ciało noworodka
Ciało noworodka umieszczone w reklamówce znalazła policja w nocy w powiecie ryckim (woj. lubelskie). W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią kobietę. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
W nocy z soboty na niedzielę policjanci znaleźli na prywatnej posesji w powiecie ryckim w miejscowości Ułęż (woj. lubelskie) zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce.
- Nie w domu, ale na terenie posesji - zaznaczyła w rozmowie z PAP asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji.
Lubelskie: Ciało noworodka w reklamówce. Zatrzymano 31-letnią kobietę
Funkcjonariusze udali się na miejsce po zgłoszeniu, jakie otrzymali późnym wieczorem w sobotę.
- W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która obecnie przebywa w pomieszczeniach komendy - przekazała policjantka.
Policjantka zapytana, czy kobieta jest matką tego dziecka, odpowiedziała, że jest takie "podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno".
- Czynności są dopiero na wstępnym etapie - dodała funkcjonariuszka.
Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. Ciało noworodka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.