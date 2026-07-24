Tragedia w Puławach. Ciała młodego małżeństwa znalezione w mieszkaniu
W jednym z bloków w Puławach ujawniono ciała młodego małżeństwa. Po otrzymaniu zgłoszenia o braku kontaktu z parą policjanci i strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazał Interii, że para była rok po ślubie.
W skrócie
- Policja i straż po otrzymaniu zgłoszenia o braku kontaktu z młodym małżeństwem weszli siłowo do mieszkania w Puławach, gdzie znaleziono ich ciała.
- Według wstępnych ustaleń śledczych, mężczyzna prawdopodobnie udusił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo, lecz nie wykluczono innych scenariuszy.
- Ciała zabezpieczono do sekcji zwłok, a prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające, w tym przesłuchania bliskich i znajomych pary.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Policja interweniowała w mieszkaniu w Puławach po otrzymaniu zgłoszenia od członka rodziny jednej z ofiar.
Jak przekazał prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, z 28-latkiem i jego 29-letnią żoną od jakiegoś czasu nie było kontaktu, a dodatkowo mężczyzna nie stawił się w pracy. To dało służbom podstawy do podjęcia decyzji o siłowym dostaniu się do lokalu.
Na miejscu zastano ciała dwóch osób.
Tragedia w Puławach. Prokuratura bada sprawę śmierci młodego małżeństwa
Ofiary były ok. roku po ślubie. Para niedawno wróciła z wakacji - przekazali Interii śledczy.
Prok. Kozak poinformował, że na ten moment wiele wskazuje na to, że mężczyzna udusił swoją żonę, a następnie targnął się na swoje życie. Zaznaczył jednak, że śledczy nie zamykają się na inne wersje tego zdarzenia.
- Ciała zostały zabezpieczone i skierowano je na sekcję zwłok, która odbędzie się najprawdopodobniej w poniedziałek albo we wtorek. Sekcja odpowie nam na pytanie jakie były obrażenia na ciele tych osób i przyczyny zgonu oraz ewentualnie orientacyjny czas śmierci - powiedział prok. Kozak.
W najbliższym czasie będą przesłuchiwani członkowie najbliższej rodziny i znajomi ofiar. Motywy i przebieg zdarzenia nie są na ten moment znane.