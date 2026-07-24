W skrócie Policja i straż po otrzymaniu zgłoszenia o braku kontaktu z młodym małżeństwem weszli siłowo do mieszkania w Puławach, gdzie znaleziono ich ciała.

Według wstępnych ustaleń śledczych, mężczyzna prawdopodobnie udusił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo, lecz nie wykluczono innych scenariuszy.

Ciała zabezpieczono do sekcji zwłok, a prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające, w tym przesłuchania bliskich i znajomych pary.

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Policja interweniowała w mieszkaniu w Puławach po otrzymaniu zgłoszenia od członka rodziny jednej z ofiar.

Jak przekazał prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, z 28-latkiem i jego 29-letnią żoną od jakiegoś czasu nie było kontaktu, a dodatkowo mężczyzna nie stawił się w pracy. To dało służbom podstawy do podjęcia decyzji o siłowym dostaniu się do lokalu.

Na miejscu zastano ciała dwóch osób.

Tragedia w Puławach. Prokuratura bada sprawę śmierci młodego małżeństwa

Ofiary były ok. roku po ślubie. Para niedawno wróciła z wakacji - przekazali Interii śledczy.

Prok. Kozak poinformował, że na ten moment wiele wskazuje na to, że mężczyzna udusił swoją żonę, a następnie targnął się na swoje życie. Zaznaczył jednak, że śledczy nie zamykają się na inne wersje tego zdarzenia.

- Ciała zostały zabezpieczone i skierowano je na sekcję zwłok, która odbędzie się najprawdopodobniej w poniedziałek albo we wtorek. Sekcja odpowie nam na pytanie jakie były obrażenia na ciele tych osób i przyczyny zgonu oraz ewentualnie orientacyjny czas śmierci - powiedział prok. Kozak.

W najbliższym czasie będą przesłuchiwani członkowie najbliższej rodziny i znajomi ofiar. Motywy i przebieg zdarzenia nie są na ten moment znane.

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