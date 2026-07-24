Tragedia w Puławach. Ciała młodego małżeństwa znalezione w mieszkaniu

Adam Gaafar

Adam Gaafar

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W jednym z bloków w Puławach ujawniono ciała młodego małżeństwa. Po otrzymaniu zgłoszenia o braku kontaktu z parą policjanci i strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie przekazał Interii, że para była rok po ślubie.

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Taśma policyjna z napisem POLICJA na schodach w budynku, gdzie znaleziono ciała młodego małżeństwa.
Ciała młodego małżeństwa znalezione w mieszkaniumateriały prasowe

W skrócie

  • Policja i straż po otrzymaniu zgłoszenia o braku kontaktu z młodym małżeństwem weszli siłowo do mieszkania w Puławach, gdzie znaleziono ich ciała.
  • Według wstępnych ustaleń śledczych, mężczyzna prawdopodobnie udusił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo, lecz nie wykluczono innych scenariuszy.
  • Ciała zabezpieczono do sekcji zwłok, a prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające, w tym przesłuchania bliskich i znajomych pary.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Policja interweniowała w mieszkaniu w Puławach po otrzymaniu zgłoszenia od członka rodziny jednej z ofiar.

Jak przekazał prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, z 28-latkiem i jego 29-letnią żoną od jakiegoś czasu nie było kontaktu, a dodatkowo mężczyzna nie stawił się w pracy. To dało służbom podstawy do podjęcia decyzji o siłowym dostaniu się do lokalu.

Na miejscu zastano ciała dwóch osób.

Tragedia w Puławach. Prokuratura bada sprawę śmierci młodego małżeństwa

Ofiary były ok. roku po ślubie. Para niedawno wróciła z wakacji - przekazali Interii śledczy.

Prok. Kozak poinformował, że na ten moment wiele wskazuje na to, że mężczyzna udusił swoją żonę, a następnie targnął się na swoje życie. Zaznaczył jednak, że śledczy nie zamykają się na inne wersje tego zdarzenia.

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- Ciała zostały zabezpieczone i skierowano je na sekcję zwłok, która odbędzie się najprawdopodobniej w poniedziałek albo we wtorek. Sekcja odpowie nam na pytanie jakie były obrażenia na ciele tych osób i przyczyny zgonu oraz ewentualnie orientacyjny czas śmierci - powiedział prok. Kozak.

W najbliższym czasie będą przesłuchiwani członkowie najbliższej rodziny i znajomi ofiar. Motywy i przebieg zdarzenia nie są na ten moment znane.

Infografika zawierająca listę miejsc i numerów telefonów, gdzie można uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych, dotyczących bezpieczeństwa dzieci, wsparcia psychologicznego oraz zgłaszania treści nielegalnych w internecie; na dole wyróżnione są numery...
Miejsca, w których możesz uzyskać wsparcieGrafika: Magdalena PiaseckaINTERIA.PL

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