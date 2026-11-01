W skrócie W miejscowości Malinie-Kolonia doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz ciągnika rolniczego, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Peugeotem najechał na tył ciągnika rolniczego, a następnie zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka hyundaiem.

W akcji ratunkowej wzięło udział wiele jednostek straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a działania zakończono około godz. 23.

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Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę wieczorem. Policyjny wpis w sieci pojawił się o godz. 20.

"W miejscowości Malinie-Kolonia na drodze wojewódzkiej 835 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciągnika rolniczego" - napisała Policja Janowska.

Na miejscu pracowali wtedy policjanci, a droga była zablokowana. Funkcjonariusze kierowali samochody na objazdy.

Jak w rozmowie z Interią przekazała aspirant sztabowa Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, działania służb i funkcjonariuszy na miejscu wypadku zakończyły się około godz. 23.

Niestety, w wypadku zginęły dwie osoby.

Malinie-Kolonia. Tragiczny wypadek, zginęły dwie osoby

Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju informowała, że w akcji uczestniczyło wiele jednostek - OSP KSRG Goraj, JRG Biłgoraj, JRG Janów Lubelski, OSP KSRG Malinie, OSP KSRG Turobin, OSP KSRG Chrzanów oraz OSP Łada.

Prócz tego działania prowadzili ratownicy medyczni oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Policja wstępnie ustaliła już, jak przebiegł tragiczny wypadek.

- Kierujący osobowym Peugeotem najechał na tył ciągnika rolniczego, a potem zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka Hyundaiem - przekazała nam policjantka Faustyna Łazur .

Osoby, które zginęły, podróżowały Peugeotem - potwierdziliśmy.



