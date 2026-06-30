W skrócie W wyniku zderzenia dwóch samochodów na ulicy Lipowej w Lublinie jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych.

Według wstępnych ustaleń kierowca samochodu marki BMW stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na przeciwny pas, zderzając się z Toyotą.

Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu i objazdy dla kilku linii komunikacji miejskiej.

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- Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy o godz. 3.45. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, samochód marki BWM, jadąc od Alei Racławickich, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w Toyotę - przekazał Interii podinsp. Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy KMP w Lublinie. Kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem.

Śmiertelny wypadek w Lublinie. Wielu rannych

Samochód marki Toyota był wykorzystywany do świadczenia usług przewozowych. W wyniku zderzenia aut rannych zostało siedem osób, a pasażerka z BMW zginęła na miejscu.

Na miejscu pracowały zespoły pogotowia ratunkowego. Została wezwana także straż pożarna, która zabezpieczyła miejsce, natomiast policja rozpoczęła pracę w celu ustalenia dokładnego przebiegu wypadku.

Obecnie nie wiadomo, w jakim stanie byli kierowcy; czy byli trzeźwi. Wszystkie poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala. - Policjanci na miejscu prowadzą oględziny pod nadzorem prokuratura. Będziemy wyjaśniali wszelkie okoliczności - wyjaśnił podinsp. Kamil Gołębiowski.

Lublin. Utrudnienia po wypadku drogowym

Jak informuje "Kurier Lubelski", co najmniej godzinę mają potrwać utrudnienia w ruchu spowodowane wypadkiem. Część komunikacji miejskiej została skierowana na objazdy - przekazał Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Linie nr 4, 8, 15, 20, 32, 40, 44, 74 i 302 kursują objazdem przez ul. Okopową, Narutowicza, Muzyczną i Stadionową.

Linie nr 151, 155 i 158 kursują przez ul. Głęboką.





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