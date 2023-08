Do tragicznego zdarzenia w Kosinie doszło w sobotę około godziny 19.

Kosin. Tragedia na roli. Kombajn wpadł do rowu

"Ok. godz. 19:00 w miejscowości Kosin w gminie Annopol, kierujący kombajnem mężczyzna (ok. 60 lat), z nieustalonych przyczyn zjechał z pola, wjechał do rowu melioracyjnego, w konsekwencji czego kombajn przewrócił na dach" - pisze w komunikacie KP PSP w Kraśniku.