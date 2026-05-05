W skrócie Podczas akcji gaśniczej w powiecie biłgorajskim rozbił się samolot Dromader. Pilot nie przeżył.

Przy gaszeniu pożaru lasu uczestniczą setki strażaków oraz kilka samolotów i śmigłowców; pożar objął około 150 hektarów.

Warunki gaśnicze są trudne ze względu na silny wiatr, brak dróg dojazdowych w lasach prywatnych i rozległość pożaru.

Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie Nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim. W okolicach, gdzie ogień objął ponad 100 hektarów lasu, rozbił się samolot Dromader biorący udział w działaniach. Jedna osoba nie żyje - potwierdził w rozmowie z Polsat News rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek.

Później w rozmowie na antenie Polsat News Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych poinformowała, że według aktualnych szacunków pożarem dotknięte jest 150 hektarów lasu.

Dromader rozbił się podczas gaszenia pożaru. Pilot nie żyje

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Lublinie Anna Sternik potwierdziła, że rozbił się Dromader czarterowany przez RDLP w Warszawie. Z kolei rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazał, że maszyna spadła w rejonie akcji gaśniczej, w pobliżu miejscowości Osuchy. W wypadku zginął pilot.

Nagranie z momentu zdarzenia opublikował serwis Remiza.pl

Początkowo służby informowały, że katastrofie uległ śmigłowiec gaśniczy.

Wielki pożar na Lubelszczyźnie. Setki strażaków walczą z ogniem

Małyszek informował wcześniej, że zgłoszenie o rozległym pożarze w lesie w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie trafiło do strażaków we wtorek po godz. 15.

- Na miejsce zostało zadysponowanych ok. 70 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 300 strażaków - powiedział.

W akcji strażacy wykorzystywali m.in. trzy samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowiec. Na miejsce wysłana została również specjalna grupa operacyjna z Lublina i z Podkarpacia oraz śmigłowiec Black Hawk.

- Sytuacja pozostaje nadal dynamiczna ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne, nadal jest wiatr, który bardzo utrudnia akcję gaśniczą - dodała w Polsat News Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.

Do zapadnięcia zmroku - zgodnie z procedurami - flota powietrzna wykonywała seryjne zrzuty wody. Działania maszyn lotniczych mają zostać wznowione o świcie.

- Jest tam duże utrudnienie z uwagi na to, że jest duża ilość lasów prywatnych, sieć dróg jest ograniczona. (…) Na miejscu pracuje kilkaset osób, charakter tego pożaru jest wieloogniskowy, sukcesywnie są wysyłane kolejne informacje do leśników oraz funkcjonariuszy straży pożarnej - mówiła Klimaszewska.

Służby apelują o zachowanie spokoju, bezwzględne omijanie rejonu akcji gaśniczej i nieprzemieszczanie się po drogach w pobliżu, aby ich nie blokować.

Pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Sytuacja jest dramatyczna

Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna, płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. Najgroźniejszy jest tzw. pożar wierzchołkowy, gdzie ogień przeskakuje po najwyższych drzewach na duże odległości.

Jak podano, w akcję zaangażowani są wszyscy leśnicy z Nadleśnictwa Józefów, na miejsce zadysponowano cztery samoloty i śmigłowce. "Organizujemy kolejne samoloty, by były w gotowości do kolejnych wylotów" - napisały Lasy Państwowe na Facebooku.

Biłgorajska policja zakomunikowała, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy na Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.

W związku z pożarem lokalne władze wydały ostrzeżenie. "Uwaga Mieszkańcy! Między Józefowem a Łukową, w okolicy miejscowości Kozaki, trwa dramatyczna walka z potężnym pożarem lasu. Sytuacja jest bardzo poważna i dynamiczna" - przekazano na profilu starostwa powiatu biłgorajskiego.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

