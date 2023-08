Na miejscu zjawili się policjanci. Według wstępnych ustaleń, poszkodowany to 43-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna wraz z rodziną i znajomymi przebywał w miejscowości Białka nad Jeziorem Bialskim.

Skoczył do jeziora "na główkę". 43-latek zmarł

Podczas kąpieli, w pewnym momencie 43-latek wszedł na pomost i skoczył "na główkę". Kiedy wypłynął na powierzchnię wody, już się nie ruszał. Świadkowie zdarzenia wyciągnęli go na brzeg i przystąpili do reanimacji, którą prowadzili do momentu przyjazdu ratowników medycznych. Mimo prób uratowania jego życia, mężczyzna zmarł.