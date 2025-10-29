Tragedia na Lubelszczyźnie. Nie żyje 17-latek
W jednej z miejscowości powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim doszło do rodzinnej tragedii. Policja potwierdziła Interii, że nie żyje 17-letni chłopiec. Według informacji mediów w sprawie zatrzymano jego 13-letniego brata.
Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w jednym z domów w okolicach Radzynia Podlaskiego w gminie Borki.
Według lokalnych mediów tragedia rozegrała się w miejscowości Wola Osowińska.
Służby miał zaalarmować jeden z mieszkańców. Policja przekazała, że zgłoszenie wpłynęło około godz. 3 w nocy.
- W momencie przybycia funkcjonariuszy na miejscu był już zespół ratownictwa medycznego. 17-latek miał liczne obrażenia, został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł - relacjonował Interii komisarz Piotr Mucha, rzecznik radzyńskiej policji.
Funkcjonariusz poinformował, że chłopiec miał rany kłute i cięte.
Tragedia na Lubelszczyźnie. Sprawą zajmuje się sąd
Według RMF FM w związku ze śmiercią nastolatka zatrzymano jego 13-letniego brata.
Policja potwierdza jedynie, że w nocy w domu poza ofiarą byli jego rodzice oraz brat.
Sprawą zajmuje się wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.