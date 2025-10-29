Tragedia na Lubelszczyźnie. Nie żyje 17-latek

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w jednym z domów w okolicach Radzynia Podlaskiego w gminie Borki.

Według lokalnych mediów tragedia rozegrała się w miejscowości Wola Osowińska.

Służby miał zaalarmować jeden z mieszkańców. Policja przekazała, że zgłoszenie wpłynęło około godz. 3 w nocy.

Radzyń Podlaski. Rodzinna tragedia w jednym z domów. Nie żyje 17-latek

- W momencie przybycia funkcjonariuszy na miejscu był już zespół ratownictwa medycznego. 17-latek miał liczne obrażenia, został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł - relacjonował Interii komisarz Piotr Mucha, rzecznik radzyńskiej policji.

Funkcjonariusz poinformował, że chłopiec miał rany kłute i cięte.

Tragedia na Lubelszczyźnie. Sprawą zajmuje się sąd

Według RMF FM w związku ze śmiercią nastolatka zatrzymano jego 13-letniego brata.

Policja potwierdza jedynie, że w nocy w domu poza ofiarą byli jego rodzice oraz brat.

Sprawą zajmuje się wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.

