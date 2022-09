Jak poinformował rzecznik KWP w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek, do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 15.30 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Kościuszki. Policjanci pojawili się na miejscu w związku ze zgłoszeniem dotyczącym leżącego przy chodniku mężczyzny.

Tomaszów Lubelski: Policjant postrzelił agresywnego napastnika

- Podczas przeprowadzonej interwencji, mającej na celu udzielenie leżącemu mężczyźnie pomocy oraz ustaleniu jego danych osobowych, ten stał się bardzo agresywny. W pewnej chwili wyjął nóż i zaatakował policjantów. Obaj funkcjonariusze zostali zranieni, mają obrażenia nóg oraz rąk. Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się, użył broni palnej i ranił w nogę napastnika - przekazał nadkom. Fijołek.

Agresywny mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. W tej chwili przebywa w szpitalu. Do szpitala trafili również obaj funkcjonariusze. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Obrażenia jednego z policjantów mogły być poważniejsze, ale na szczęście w kieszeni spodni miał notatnik służbowy, który jest dosyć gruby i zamortyzował uderzenie napastnika, przez co być może też nie doszło do naruszenia tętnicy - dodał rzecznik.

Pod nadzorem prokuratora wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Trwa ustalanie tożsamości napastnika. - Może odpowiadać za usiłowanie zabójstwa, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - dodał rzecznik.