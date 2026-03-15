Telefon przyspawany do ręki. Prawdziwa plaga w szkołach, Zamość mówi "STOP"

Łukasz Dubaniewicz

Pierwsi w Polsce, ale nie pierwsi w Europie. Zamość wprowadza w publicznych szkołach podstawowych całkowity zakaz korzystania z komórek. Uczniowie nie będą jednak całkowicie pozbawieni urządzeń. "Włożymy je do specjalnego, zamykanego magnetycznie etui i zwrócimy uczniowi do plecaka" - mówi Interii Grzegorz Lasek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Zamościu. Etui będzie mógł otworzyć tylko pracownik szkoły. - Oczywiście rodzic też się dowie - dodaje dyrektor.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 9 w Zamościu; dzieci z telefonami i zbliżenie na etui
Szkoła Postawowa nr 9 w Zamościu zamówiła już tysiąc sztuk specjalnego, magnetycznego etui do przechowywania telefonów uczniów.

Zanim jednak komórka trafi do etui, uczeń będzie musiał złamać zawarty w statucie zapis o tym, że urządzenia ekranowe po wejściu do szkoły trafiają do specjalnych szafek.

- Konsultowaliśmy wszystko z Ministerstwem Edukacji Narodowej i z rodzicami. Pomysł bardzo się spodobał. Wszystkie strony go akceptują, a my mamy poczucie, że działamy dla dobra dzieci - tłumaczy Interii dyrektor Lasek.

Oczywiście będą wyjątki - choćby osoby ze zdrowotnym uzasadnieniem posiadania telefonu. Będzie to kwestia ustalana indywidualnie.

- Widzimy co się dzieje, gdy nie ma jakiegokolwiek ograniczenia, telefon jest niemalże przyspawany do ręki ucznia. Oni ze sobą nie rozmawiają, nie zawiązują relacji, mają w ogóle problem z utrzymaniem koncentracji, jakiejkolwiek rozmowy - tłumaczy pomysł Barbara Mizerska, pedagog szkolny.

    Tysiąc sztuk etui na telefony komórkowe

    W skrajnym przypadku, uczeń ma mieć możliwość skorzystania z telefonu zlokalizowanego w sekretariacie. - Nikomu tego nie odmówimy, jeśli będzie taka potrzeba - dodaje pedagog.

    Pomysł ograniczenia korzystania z komórek przez dzieci nie jest nowy. Już teraz w nieoficjalnych rozmowach z pracownikami ministerstwa słyszymy, że całkowity zakaz może się pojawić już we wrześniu 2026 roku.

    - Ministerstwo z uwagą obserwuje takie pilotażowe programy. Na pewno wnioski będą bardzo ciekawe. - słyszymy nieoficjalnie.

    Na ten moment używanie telefonów komórkowych w szkołach regulują wewnętrzne przepisy. W niektórych placówkach są bardziej, w innych mniej liberalne. Są takie szkoły, w których wprowadzono już całkowite zakazy.

      Zamość zakupił jak na razie tysiąc dedykowanych etui, wspiera też szkoły w montażu specjalnych szafek.

      - Proponujemy systemowe rozwiązania, aby zapobiec bezzasadnemu korzystaniu przez uczniów z urządzeń ekranowych, w tym telefonów. Chcemy, aby szkoła powróciła do systemu, gdzie nawiązywane były relacje między uczniami - tłumaczy w rozmowie z Interią Jacek Bełz, rzecznik prasowy zamojskiego Urzędu Miasta.

      "Serio przesada". Uczniowie o planach szkoły

      Co ciekawe, uczniowie z którymi rozmawialiśmy o sprawie wcale nie są przeciwni.

      - Uważam, że trzeba coś zrobić. Mamy korytarz z czwartoklasistami to tam jest już serio przesada. Siedzą obok siebie z telefonami, grają w coś i krzyczą jakieś niezrozumiałe rzeczy. Niesamowite, to trzeba zobaczyć na własne oczy - mówi Interii Natalia, uczennica ósmej klasy.

      - Młodsze klasy w ogóle ze sobą już nie rozmawiają, tak jakby siedzą obok, a komunikują się przez jakieś gry, obrazki, filmiki. Wydaje mi się, że u nas jest tego mniej, ale czwarta, piąta klasa to naprawdę masakra - dodaje jej koleżanka Magda.

      "A co poza szkołą?" Rodzice o najnowszym pomyśle

      Przedstawiciele miasta konsultowali pomysł ze wszystkimi stronami. Poparcie jest powszechne, jednak rodzice zwracają uwagę na coś innego.

      - My możemy zabraniać, ale dzieci i tak wymyślą jak go obejść. To jest jedno, a druga sprawa, telefonów i mediów społecznościowych ogólnie jest za dużo nie tylko w szkole, ale i w domu i poza domem - zwraca uwagę pani Krystyna, matka jednego z uczniów.

      - Musi za tym iść też edukacja, rozwój emocjonalny. Bo pusty zakaz dziecko potraktuje po prostu jako opresję - dodaje kobieta.

      Szkoła zamierza na bieżąco prowadzić prelekcje poświęcone konsekwencjom uzależnienia od ekranów. Jest to także jeden z punktów podstawy programowej przedmiotu Edukacja Zdrowotna. Co więcej, pojawiły się plany wprowadzenia obowiązku uczestnictwa na tej lekcji.

