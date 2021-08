Nagranie policja opublikowała na swojej stronie w poniedziałek po południu. To zapis z kamery monitoringu, która uchwyciła moment przestępstwa w okolicach Rynku Solnego w Zamościu. Widać na nim zamaskowanego mężczyznę - w czapce z daszkiem i maseczką na twarzy - który podjechał pod punkt szczepień na rowerze. W ręku trzymał pojemnik prawdopodobnie z łatwopalną cieczą, następnie wybił szybę i wlał do wewnątrz kontenera zawartość pojemnika. Za pomocą zapalniczki wzniecił ogień.

Do podpalenia mobilnego punktu szczepień doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Po otrzymanym zgłoszeniu o pożarze policjanci z zamojskiej komendy w trakcie poszukiwań sprawcy podpalenia, zauważyli również ogień wydobywający się z budynku sanepidu przy ul. Peowiaków. - Na miejscu obu pożarów interweniowali strażacy. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Nam miejscu podpaleń pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady. Zabezpieczony został monitoring miejski, który zarejestrował nieznanego mężczyznę - przekazała st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.



Powołano specjalny zespół śledczych

W celu wykrycia sprawcy podpaleń została powołana specjalna grupa śledcza, złożona z funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę na publikowanym nagraniu lub posiadają istotne informacje na temat tego przestępstwa, proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu 47 815-19-00 lub telefon alarmowy 112.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Zamościu minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że osoba, która pomoże złapać sprawcę podpalenia stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz punktu szczepień w Zamościu otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł. - We współpracy z policją taką nagrodę przyznam i chciałem zachęcić wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje dotyczące wczorajszych czy dzisiejszych bardziej incydentów, o przekazywanie informacji do policji - powiedział Niedzielski. Jak dodał, "doszło do aktu terroru skierowanego wobec państwa. Celem było zniechęcenie do szczepień".

