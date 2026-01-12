W skrócie Policja odnalazła ciało poszukiwanej 37-letniej Emilii po kilku dniach intensywnych poszukiwań.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, przesłuchano już rodzinę i świadków.

Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny zgonu, na ciele kobiety nie wykryto widocznych obrażeń.

W niedzielę policja poinformowała o odnalezieniu ciała 37-letniej Emilii. Kobieta była poszukiwana od kilku dni przez służby po tym, jak rodzina zgłosiła jej zaginięcie.

Zaginięcie i śmierć 37-letniej Emilii. Nowe informacje prokuratury

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa we Włodawie wszczęła postępowanie w tej sprawie.

- Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 37-latki - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marek Zych.

W sprawie przesłuchano do tej pory męża i matkę kobiety oraz innych świadków. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

Jak dodał rzecznik, na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kobiety. - Sekcję zwłok zaplanowano na ten tydzień - wyjaśnił.

Prok. Zych przekazał, że z informacji, jakie uzyskał od śledczych prowadzących oględziny, na ciele kobiety nie ujawniono widocznych obrażeń.

Zaginięcie 37-letniej Emilii. Tragiczny finał

Według ustaleń policji 37-letnia Emilia we wtorek po godzinie 22 między miejscowościami Włodawa i Okuninka wysiadła z samochodu kierowanego przez swojego męża na wysokości stawów rybnych przy rzece Włodawka i oddaliła w nieznanym kierunku.

Kobieta opuściła auto bez kurtki i telefonu. W tym czasie w Lubelskiem były silne mrozy i intensywne opady śniegu.

Prokurator Marek Zych potwierdził, że zaginięcie kobiety następnego dnia zgłosiła jej matka.

Łącznie prze kilka dni okolicę przeczesywało ponad 100 osób oraz psy tropiące. Sprawdzono około 250 hektarów terenu.

"W poszukiwaniach wykorzystywano między innymi drony, quady i skuter śnieżny" - informowała podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Ciało kobiety znalezione zostało w niedzielę w rejonie dopływu rzeki Tarasienki do rzeki Włodawki.

