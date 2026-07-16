W skrócie Prokuratura w Lubartowie bada sprawę nieprawidłowości w miejscowym szpitalu po medialnych doniesieniach o odmowie przyjęcia starszego pacjenta na SOR - podał Onet.

Rodzina 82-letniego mężczyzny twierdzi, że szpital odmówił przyjęcia oraz wydania pisemnego uzasadnienia, a pacjent po przewiezieniu do innej placówki zmarł.

Szpital zaprzecza nieprawidłowościom, podobnie jak w przypadku radnego PiS, który w kwietniu przeszedł zabieg na formalnie zawieszonym oddziale.

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"Prokuratura rejonowa w Lubartowie wszczęła śledztwo m.in. w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci po tym, jak szpital - zdaniem rodziny - miał odmówić przyjęcia na oddział 82-letniego pana Władysława przywiezionego na SOR". Pacjent ostatecznie został przewieziony do szpitala w Parczewie, gdzie zmarł - ustalił dziennikarz Mateusz Kudła

W rozmowie z dziennikarzem bliscy zmarłego mężczyzny relacjonowali, że w szpitalu stwierdzono, iż "pacjent jest nie do nich". Odmówiono również przekazania tej decyzji na piśmie.

Szpital w Lubartowie. Oświadczenie po doniesieniach mediów

Szpital w przesłanym oświadczeniu zaprzeczył nieprawidłowościom, twierdząc, że mężczyzna został przyjęty na SOR i poddany analizie stanu jego zdrowia.

"Z uwagi na obowiązujące w SP ZOZ w Lubartowie rozwiązania organizacyjne podjęto decyzję o przekazaniu pacjenta do współpracującego podmiotu leczniczego, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy, które przewiduje wzajemne zabezpieczenie pacjentów w podobnych sytuacjach" - cytuje Onet.

Jak podaje portal, prokuratura sprawdza, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci poprzez nieudzielenie pacjentowi właściwej pomocy medycznej. W poniedziałek ma odbyć się sekcja zwłok.

Afera w Lubartowie. Radny PiS przeszedł operację na formalnie zawieszonym oddziale

To druga taka afera w tym miesiącu. W ubiegłym tygodniu Polsat News informował, że lubartowski radny PiS Andrzej Kardasz został poddany zabiegowi w szpitalu w Lubartowie na formalnie zawieszonym oddziale chirurgicznym.

Lubelski oddział NFZ wyraził zgodę, by zawieszenie oddziału obowiązywało od marca do września. Zabieg radnego przeprowadzono w kwietniu.

Pytana przez Polsat News dyrekcja szpitala zaznaczyła, że takie świadczenia mogą zostać udzielone w stanach nagłych pacjenta. Według ustaleń dziennikarzy przypadek Kardasza do takowych nie należał.





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