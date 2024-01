Radon to gaz naturalnie występujący, powstaje on w wyniku rozpadu radu i emituje promieniowanie alfa i beta. Długotrwała emisja tego pierwiastka może być jednak niezwykle niebezpieczna dla zdrowia. Z badań wynika bowiem, że tylko palenie tytoniu jest częstszą praprzyczyną powstawania zmian nowotworowych w płucach.

W normalnych warunkach, przy odpowiednio działającej wentylacji radon jest po prostu "wywiewany" z pomieszczenia. W starszych budynkach z problemami wentylacyjnymi często dochodzi do jego nagromadzenia .

Uczniowie przeniosą się do nowego budynku. Rodzice mają pretensje

Po wykryciu nieprawidłowości 58 uczęszczających do niej uczniów zostało natychmiast przeniesionych w tryb pracy zdalnej. Wójt gminy, Bożena Deniszczuk podjęła decyzję o przeniesieniu szkoły jako instytucji do jednego z budynków w Wierzbicy.

- Uczniowie przeniosą się tam po zakończeniu ferii. Do czasu ich rozpoczęcia lekcje odbywają się wyłącznie przez internet. Decyzję na ten temat rodzice poznali na dzisiejszym spotkaniu - mówi Deniszczuk.

Rodzice dzieci mają duże pretensje do władz. - Zdrowie jest najważniejsze, ale to jest dla mnie dalej o prawie siedem kilometrów - grzmi jeden z opiekunów.

Wójt odpowiada: Wszystkim dzieciom zapewnimy odpowiedni transport do szkoły i z niej.

Spór o remont budynku. "Pochłonie olbrzymie pieniądze"

Rodzice dzieci uczęszczających do placówki w Święcicy w większości nie chcą się na to zgodzić i dopatrują się w całej sprawie drugiego dna.

- Ja nigdy nie słyszałem o żadnym radonie, teraz dopiero to wyszło. Mam wrażenie, że może tu chodzić o pozbycie się szkoły - mówi jeden z rodziców.

- To miejsce wychowało tysiące uczniów, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, a jak wójt nie ma pieniędzy to niech je znajdzie - burzą się opiekunowie. Zapewniają, że sami proponowali remont szkoły, a jeśli zajdzie potrzeba, to "będą bronić placówki".