W skrócie Na terenie Lubelszczyzny mają zostać utworzone nowe jednostki wojskowe i rozlokowane baterie Patriot.

Minister obrony podpisał decyzje dotyczące lokalizacji jednostek, m.in. 18. Brygady Zmotoryzowanej oraz brygady systemów bezzałogowych w Łukowie.

W Świdniku planowana jest baza śmigłowców dla wojsk lądowych, a w okolicach Kraśnika rozmieszczone są czołgi Abrams.

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Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wziął w poniedziałek udział w odprawie ze służbami w Świdniku w województwie lubelskim. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele służb mundurowych, wojska oraz Straży Granicznej.

- Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania władz lokalnych, wojska, władz państwowych. Wszyscy razem musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia, całej Polski - stwierdził podczas konferencji prasowej po spotkaniu.

Lubelszczyzna. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada więcej wojska

Minister obrony poinformował, że w związku z działaniami Rosji podjął decyzję o wzmocnieniu obrony wschodniej części Polski.

- Rozstawiamy jednostki obrony powietrznej. Kilka tygodni temu podjąłem decyzję, żeby umieścić również baterie Patriot. Za chwilę odwiedzę żołnierzy, broniących Lubelszczyzny. Pierwszy raz baterie Patriot pojawiły się na Lubelszczyźnie. Ta moja decyzja, wypracowana wspólnie z dowódcami o rozmieszczeniu baterii jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę. Po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa - stwierdził.

Szef MON przekazał również, że podpisał "decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego". Mają one dotyczyć przede wszystkim 18. Brygady Zmotoryzowanej i przewidują utworzenie jednostki wojskowej w powiecie Opole Lubelskie i Poniatowej. Na cel ten mają zostać przekazane grunty należące do Lasów Państwowych oraz szkoła z internatem.

Decyzja szefa MON. Powstaną kolejne jednostki wojskowe na Lubelszczyźnie

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jednostki wojskowe pojawią się również w innych częściach województwa lubelskiego.

- Część jednostek 18. Brygady Zmotoryzowanej będzie zlokalizowana po mojej decyzji w Biłgoraju. Wojsko będzie w Biłgoraju. Będziemy tam formować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również po dzisiejszej rozmowie jestem pewny, że (pojawi się tam - red.) obrona przeciwlotnicza, obrona powietrzna - zaznaczył.

Z kolei w Łukowie na północy województwa ma zostać utworzona brygada systemów bezzałogowych. Minister zwrócił również uwagę, że w Sobieszynie funkcjonuje już Lotnicza Akademia Wojskowa z Dęblina, a w okolicach Kraśnika stacjonują już czołgi Abrams.

Kosiniak-Kamysz poinformował też, że w Świdniku ma zostać zlokalizowana baza śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych.



