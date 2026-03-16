Szczątki w lesie. Żandarmeria potwierdza: "Obiekt wojskowy"
W powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie odnaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu powietrznego - potwierdziła w rozmowie z Polsat News podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Rzecznik Żandarmerii Wojskowej płk Paweł Durka przekazał ponadto, że znaleziono "najprawdopodobniej obiekt wojskowy".
Podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie poinformowała, że do znaleziska doszło podczas prac w okolicach miejscowości Krzywowierzba. Zdarzenie zgłosił 70-latek. Szczątki znajdowały się około dwóch kilometrów od najbliższych zabudowań.
Rzecznik Żandarmerii Wojskowej płk Paweł Durka poinformował w rozmowie z Polsat News, że we Włodawie odnaleziono najprawdopodobniej "obiekt wojskowy". Obecnie na miejsce zmierza Żandarmeria, która dokona oględzin.
Szczątki "obiektu wojskowego" na Lubelszczyźnie. Na miejsce wysłano Żandarmerię Wojskową
Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Polsat News, wynika, że szczątki obiektu mogą być pozostałością po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 września ubiegłego Roku. Wówczas sześć dronów zostało zestrzelonych przez patrolujące lotnictwo sił NATO.
Dodajmy, że Krzywowierzba-Kolonia to jedna z miejscowości, w których wówczas odnaleziono rosyjski dron. Maszyny, które dokonały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, odnaleziono w dziesięciu lokalizacja w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim.
Prokuratura informowała wówczas, że żaden z dronów, które naruszyły we wrześniu polską przestrzeń powietrzną, nie był wyposażony w głowicę bojową lub urządzenia wykorzystywane do zbierania i informacji.
Krzywowierzba znajduje się około 20 kilometrów od miejscowości Wyryki, gdzie rosyjski dron spadł na dom. Budynek został wówczas znacząco uszkodzony. Nikomu jednak nic się nie stało.
Wkrótce więcej informacji...