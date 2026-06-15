W skrócie Na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej przed godziną 10 doszło do użycia broni palnej wobec mężczyzny, który zmarł na skutek postrzału.

Policja prowadzi obławę na sprawcę, ustalając jednocześnie tożsamość ofiary i napastnika oraz zabezpieczając drogi wyjazdowe i kontrolując pojazdy.

Służby apelują do świadków zdarzenia lub osób z informacjami o kontakt z numerem alarmowym 112 lub dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej.

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"Trwa policyjna obława za sprawcą, który dziś przed godzina 10.00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny. Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia" - przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Jak potwierdziła policja, do zdarzenia doszło na parkingu za pawilonami na ul. Terebelskiej, a ofiara nie żyje. - Z relacji świadków wynika, że padło kilka strzałów, ale dwa trafiły i okazały się śmiertelne - mówi Interii rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

- Nie wiemy na razie nic o okolicznościach tego zajścia, czy te osoby się wcześniej znały, czy były spokrewnione - poinformowała policja.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Trwa obława na sprawcę

Jak przekazano, komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wspierają ich również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. - Policja ustawiła blokady na drogach wyjazdowych z Białej Podlaskiej. Zaangażowani są w zasadzie wszyscy policjanci z powiatu bialskiego - powiedział rzecznik KW w Lublinie.

"Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu" - nadmieniły służby.

- Wszystko wskazuje, że ten mężczyzna może posiadać przy sobie broń palną. Nie wiemy jak może się zachować, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności - przekazał rzecznik policji.

Mundurowi apelują, aby osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w sprawie skontaktowały się z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo.





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