W skrócie Na ulicy w Białej Podlaskiej doszło do użycia broni palnej, w wyniku czego zmarł mężczyzna.

Służby prowadzą obławę na sprawcę, zabezpieczając drogi wyjazdowe i kontrolując pojazdy.

Policja apeluje do świadków zdarzenia oraz osób posiadających informacje o kontakt z numerami alarmowymi.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Tam oddano strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny. "Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia" - przekazano w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Jak potwierdziła policja, do zdarzenia doszło na parkingu za pawilonami na ul. Terebelskiej, a ofiara nie żyje. - Z relacji świadków wynika, że padło kilka strzałów, ale dwa trafiły i okazały się śmiertelne - mówi Interii rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

- Nie wiemy na razie nic o okolicznościach tego zajścia, czy te osoby się wcześniej znały, czy były spokrewnione - poinformowała policja.

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- Chciałbym potwierdzić, że trwają działania dochodzeniowo-śledcze. Mają miejsce intensywne działania policji mające na celu ujęcie sprawcy lub sprawców. Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone i trwają jego oględziny. Zbierane są ślady, dowody, przesłuchiwani są świadkowie - przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

Jak dodał, służby na chwilę obecną nie mogą przekazać informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych. Jak dodał, więcej szczegółów będzie znanych po sekcji zwłok.

- Chciałbym uspokoić, że policja robi w tej sprawie wszystko to, co jest niezbędne, aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna. W ramach tego zatrzymywane są profilowane pojazdy, ma miejsce zatrzymywanie i legitymowanie osób, a także weryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli - powiedział prok. Kozak.

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Jak przekazano, komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wspierają ich również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. - Policja ustawiła blokady na drogach wyjazdowych z Białej Podlaskiej. Zaangażowani są w zasadzie wszyscy policjanci z powiatu bialskiego - powiedział rzecznik KW w Lublinie.

"Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu" - nadmieniły służby.

- Wszystko wskazuje, że ten mężczyzna może posiadać przy sobie broń palną. Nie wiemy jak może się zachować, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności - przekazał rzecznik policji.

Mundurowi apelują, aby osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w sprawie skontaktowały się z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo.





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