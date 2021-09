Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski poinformował, że urząd zgłosił na policję osiem wniosków o ukaranie osób z powodu odmowy uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

- Osoby kategorycznie odmówiły. Stwierdziły, że one w spisie nie wezmą udziału. Odpowiednie notatki zostały sporządzone i sprawy zostały zgłoszone na policję - powiedział Markowski. Przypomniał, że udział w NSP jest obowiązkowy.

Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie poinformowała, że do czwartku spisali się mieszkańcy ponad 71 proc. mieszkań w woj. lubelskim. "Nierozpoczętych, do których musimy dotrzeć, mamy 13 proc." - powiedziała Łoś. Dodała, że w pozostałych przypadkach osoby rozpoczęły wypełnianie internetowego formularza, ale go nie dokończyły. Na ich uzupełnienie mieszkańcy mają czas do 30 września.

Osobie, która odmówiła wzięcia udziału w spisie grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

"To przestępstwo"

Jak poinformował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek, osoba, która spóźni się z podaniem swoich danych, może odpowiadać za wykroczenie. Inaczej jest w przypadku osób, które odmówiły udziału w NSP. - Jest subtelna różnica. Jeżeli ktoś odmówi i nie weźmie udziału w spisie powszechnym to popełni przestępstwo. Jeżeli ktoś poda dane, ale po terminie, to odpowiada za wykroczenie - wyjaśnił policjant.

- Spis jest obowiązkowy dla wszystkich przez internet. Inne metody zbierania danych są tylko dodatkowe - powiedziała Łoś. Dodała, że mieszkańcy woj. lubelskiego, którzy mają problemy z wypełnieniem formularza we własnym domu, mogą to zrobić w siedzibie Urzędu Statystycznego w Lublinie (ul. Leszczyńskiego 48) oraz oddziałach w Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Chełmie (pl. Niepodległości 1), Radzyniu Podlaskim (ul. Warszawska 32) i Zamościu (ul. Podgroble 1).

W niedzielę będzie się można spisać podczas pikniku komunikacyjnego "Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie" na Placu Zamkowym i Błoniach pod Zamkiem w Lublinie. W NSP będzie można wziąć udział od godz. 12.00 do 18.00. Jak poinformowała Łoś, wzięcie udziału w NSP ułatwi mobilny punkt spisowy, który między 17 a 30 wrześniem odwiedzi 20 gmin w woj. lubelskim. "Każdego dnia będziemy w dwóch gminach, w kilku miejscach" - poinformowała Łoś.

