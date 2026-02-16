Problem braku lekarzy ze specjalizacją z medycyny ratunkowej znany jest całej Polsce. Okazuje się, że niedobór specjalistów w karetkach sięgać może nawet 70 proc.

- Mamy połowę składu, jaki powinniśmy zatrudniać. Ale lekarze po prostu nie są zainteresowani taką pracą - tłumaczy nam dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej Igor Dzikiewicz.

- Nie ukrywajmy, jednym z powodów na pewno jest tutaj kwestia finansowa. Rzeczywiście, praca w karetce jest wymagająca, do tego zdecydowanie słabiej opłacana - dodaje.

- Lekarz weźmie dyżur na oddziale szpitalnym, do tego przyjmie kilku pacjentów w prywatnym gabinecie i nie ma tu czego porównywać. W ciągu trzech lat konkurs wyłonił nam jedną lekarkę. Wytrzymała miesiąc i odeszła do pracy w Warszawie. Wiem dlaczego - mówi Dzikiewicz.

Ratownicy medyczni poziomu nie obniżają

Menedżerowie stacji pogotowia muszą więc radzić sobie bez lekarzy. Tworzą zespoły złożone wyłącznie z ratowników medycznych. Jakość pracy w założeniu ma nie ucierpieć, bo zespół karetki ma przede wszystkim wykonać doraźną pomoc, a następnie zabezpieczyć pacjenta w transporcie do placówki medycznej.

- Dzisiejszy ratownik medyczny to wysokiej klasy specjalista - mówi Interii Grzegorz Węglicki, ratownik. - Przejmujemy na siebie rolę lekarza, często psychologa, ale na miejscu zgłoszenia mamy za zadanie zrobić pierwsze rozeznanie i pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują - mówi Węglicki.

- To jest ciężka praca i duża odpowiedzialność. Taką odpowiedzialność powinien ponosić lekarz. Ale ostatecznie nikt na miejscu wypadu nie rozkłada tego wszystkiego na czynniki, tylko rzuca się do pomocy - relacjonuje.

"Nikt z roku". Studenci niezainteresowani medycyną ratunkową

O problemie braku specjalistów z medycyny ratunkowej rozmawiamy także z młodym lekarzem, który chce zachować anonimowość:

- To prosta sprawa, lepiej jest wybrać anestezjologię lub ortopedię. Wtedy i tak można popracować na SOR, zebrać to doświadczenie, ale jednocześnie nie związujesz się ze specjalizacją, która nie daje żadnej przyszłości. Bo przecież lekarz specjalista medycyny ratunkowej nie przyjmie pacjenta prywatnego. Ode mnie z roku nikt nie wybrał tej specjalizacji. Nie dziwię się.

Wyjaśnijmy, że większość lekarzy pracuje na tak zwanym kontrakcie. W takiej formule zatrudnienia godzina pracy na SOR wynosi 300 zł. W karetce zarobi dwa razy mniej.

